Ζιακόπουλος: Ενισχυμένοι άνεμοι και αστάθεια τις επόμενες ώρες - Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Η αστάθεια υποχωρεί και τα μελτέμια ενισχύονται σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο και την πρόγνωσή του για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Ο μετεωρολόγος έγραψε στον προσωπικό του ιστότοπο για τον καιρό στην Ευρώπη, μεγάλο μέρος της οποίας πλήττεται από τον καύσωνα: «Ψυχρό μέτωπο, προερχόμενο από τον Ατλαντικό, αναμένεται να προκαλέσει υποχώρηση του καύσωνα στη Δ. Ευρώπη. Αντίθετα, στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης και την Ιταλία η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φθάνοντας ακόμα και τους 40 βαθμούς. Επισημαίνεται ότι στις προαναφερθείσες περιοχές ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, της άπνοιας και της αυξημένης σχετικής υγρασίας θα ανεβάσει τον δείκτη δυσφορίας σε πολύ υψηλά επίπεδα».

Για το νέο εικοσιτετράωρο στην Ελλάδα, (Παρασκευή 26 Ιουνίου) ο Δ. Ζιακόπουλος αναφέρει ότι «τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι Β-ΒΑ άνεμοι, οι οποίοι στα ανατολικά και τα νότια θα φθάσουν τα 7 μποφόρ, και η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, η οποία πάντως δεν θα έχει την έκταση και την ένταση των προηγούμενων ημερών. Η ζέστη θα είναι πιο αισθητή στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα».

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα

Στη συνέχεια παρουσίασε την εκτίμησή του για τον καιρό από το Σάββατο 27 έως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Το Σάββατο 27 Ιουνίου μόνο στα ορεινά της Ηπείρου και της Δ. Μακεδονίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν απογευματινοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 36 βαθμούς.

Την Κυριακή 28 Ιουνίου προβλέπεται ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα ορεινά της Β-ΒΔ χώρας θα συννεφιάσει τοπικά και πρόσκαιρα. Αναφορικά με τους ανέμους και τη θερμοκρασία, θα συνεχιστούν περίπου οι ίδιες συνθήκες.

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά 1 με 2 βαθμούς».

