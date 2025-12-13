Ζιακόπουλος: Αρκετό κρύο το βράδυ και νωρίς το πρωί - Ο καιρός των επόμενων ημερών

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές της θερμοκρασίας, αλλά με αρκετό κρύο το πρωί και το βράδυ, θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Την ώρα που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στην πρόγνωσή του για τον καιρό μέχρι και την Τετάρτη, εξηγεί πως το σκηνικό θα είναι σχετικά αίθριο, με τη θερμοκρασία παρότι θα σημειώσει μία μικρή πτώση την Κυριακή, να ανεβαίνει από τη Δευτέρα και έπειτα.

«Ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, στον οποίο οφείλεται η επικράτηση του ΒΑ ρεύματος στη χώρα μας, παραμένει, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των βοριάδων κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα», αναφέρει αρχικά ο γνωστός μετεωρολόγος στον προσωπικό του ιστότοπο.

«Όμως, οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι χαμηλές και έτσι τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα κάνει αρκετό κρύο», συνεχίζει.

Σήμερα Σάββατο σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές στη Μαγνησία (Β. Σποράδες), τη Φθιώτιδα, την Εύβοια αλλά και τη βόρεια Κρήτη.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια - βορειοδυτικά με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δε θα αλλάξει σημαντικά.

Ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη

Στη συνέχεια της ανάρτησης του στον προσωπικό του ιστότοπο, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί πως «την Κυριακή (14/12), στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές στην Α. Μαγνησία, την Εύβοια και τη Β. Κρήτη».

«Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια», συνεχίζει.

«Τη Δευτέρα (15/12), θα συνεχιστούν περίπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες, αλλά την Τρίτη (16/12) οι βόρειοι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση σε όλες τις περιοχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

»Την Τετάρτη (17/12), προβλέπονται αρκετές νεφώσεις στη χώρα και στη Δ-ΒΔ Ελλάδα δεν αποκλείεται να βρέξει πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα δε θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα νότια θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο», καταλήγει.