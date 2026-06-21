Ζάππειο: «Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο και αναβάλλεται το Φεστιβάλ Ολυμπίων λίγο πριν την έναρξή του

Λίγο πριν την έναρξη του Φεστιβάλ Ολυμπίων στο Ζάππειο, αποφασίστηκε να «ξηλωθεί» το αμφιθέατρο στον υπαίθριο χώρο.

Το Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου χωρητικότητας άνω των 1.000 θεατών θα αποτελούσε τη βασική σκηνή του «Φεστιβάλ Ολυμπίων», η έναρξη του οποίου ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα, 21 Ιουνίου, στην Παγκόσμια Ημέρας Μουσικής.

Ωστόσο, με μια λιτή δήλωση, ο φορέας που διαχειρίζεται τον χώρο, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ανακοίνωσε:

«Το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου.

Η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους».