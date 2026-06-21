ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ζάππειο: «Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο και αναβάλλεται το Φεστιβάλ Ολυμπίων λίγο πριν την έναρξή του

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος

The LiFO team
The LiFO team
ΖΑΠΠΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΞΗΛΩΜΑ Facebook Twitter
0

Λίγο πριν την έναρξη του Φεστιβάλ Ολυμπίων στο Ζάππειο, αποφασίστηκε να «ξηλωθεί» το αμφιθέατρο στον υπαίθριο χώρο.

Το Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου χωρητικότητας άνω των 1.000 θεατών θα αποτελούσε τη βασική σκηνή του «Φεστιβάλ Ολυμπίων», η έναρξη του οποίου ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα, 21 Ιουνίου, στην Παγκόσμια Ημέρας Μουσικής.

Ωστόσο, με μια λιτή δήλωση, ο φορέας που διαχειρίζεται τον χώρο, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ανακοίνωσε:

«Το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου.

Η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους».

Ζάππειο: «Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο και αναβάλλεται το Φεστιβάλ Ολυμπίων λίγο πριν την έναρξή του Facebook Twitter
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΦΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 112

Ελλάδα / Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Μήνυμα 112 στους κατοίκους - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, τρία ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν παράλληλα, εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
THE LIFO TEAM
 
 