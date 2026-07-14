Ζάκυνθος: Μεγάλη παρέμβαση στην παραλία «Ναυάγιο» για την προστασία του «Παναγιώτη»

Μία από τις πιο εμβληματικές και διεθνώς γνωστές παραλίες της Ελλάδας πρόκειται να υποστεί μια μεγάλη αλλαγή.

Οι αρχές της Ζακύνθου παρουσίασαν σχέδια για την επέκταση της παγκοσμίως γνωστής παραλίας Ναυάγιο, με στόχο την προστασία του θρυλικού ναυαγίου της από τη διάβρωση, ενώ το δημοφιλές αξιοθέατο παραμένει κλειστό για τους επισκέπτες λόγω των συνεχιζόμενων φόβων για κατολισθήσεις.

Τα σχέδια προβλέπουν την επέκταση της παραλίας κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα, με τη χρήση χαλικιού.

Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που η παραλία παραμένει κλειστή για τη θερινή περίοδο του 2026. Οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν την προσέγγιση σκαφών και την κολύμβηση στην περιοχή έως τις 31 Οκτωβρίου, εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια.

Η απόφαση ελήφθη μετά από επιθεωρήσεις του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), οι οποίες εντόπισαν ότι η περιοχή κινδυνεύει από εκτεταμένες κατολισθήσεις.

Η παραλία Ναυάγιο είχε κλείσει ξανά το 2018, όταν τμήμα του γκρεμού κατέρρευσε, τραυματίζοντας επτά ανθρώπους. Το 2022 επλήγη από σεισμό μεγέθους 5,4 βαθμών, γεγονός που οδήγησε εκ νέου σε προσωρινό κλείσιμό της.

Οι επισκέπτες του ιδιαίτερα δημοφιλούς νησιού μπορούν να θαυμάζουν την παραλία από ψηλά, όμως έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε όσους επιχειρούν να κατέβουν σε αυτήν.

Οι ελληνικές αρχές επανεξετάζουν τις συνθήκες ασφαλείας στην παραλία δύο φορές τον χρόνο, προκειμένου να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την πρόσβαση στην περιοχή.

Το πλοίο, το οποίο προσάραξε τον Οκτώβριο του 1980, χάρισε στο πανέμορφο σημείο το προσωνύμιο «Παραλία Ναυάγιο» και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο φωτογραφημένα παραθαλάσσια τοπία στον κόσμο.

Με την πάροδο των χρόνων, το ναυάγιο ή αλλιώς ο «Παναγιώτης» έχει υποστεί σημαντική φθορά, με το μεταλλικό του κύτος να έχει διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Οι ελληνικές αρχές ελπίζουν ότι η επέκταση της παραλίας θα προστατεύσει το πλοίο από περαιτέρω καταστροφή. Σήμερα, το ναυάγιο βρίσκεται περίπου 25 μέτρα από τη θάλασσα, όμως η μεταφορά 45.000 κυβικών μέτρων χαλικιού θα το απομακρύνει ακόμη περισσότερο από το νερό.

Μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης, θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης του ίδιου του ναυαγίου.

Με πληροφορίες από euronews.com