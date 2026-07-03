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Ζάκυνθος: «Γουρούνα» συγκρούστηκε με λεωφορείο – Διασωληνωμένος νεαρός

Ο νεαρός είναι σε κρίσιμη κατάσταση

The LiFO team
The LiFO team
ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟ ΝΕΑΡΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όταν ένα τετράτροχο όχημα (γουρούνα) συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο.

Ένα τραυματίας είναι σε κρίσιμη κατάσταση και έχει διασωληνωθεί.

Το σοβαρό τροχαίο στη Ζάκυνθο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η «γουρούνα» βγήκε από στενό και έπεσε πάνω στο λεωφορείο, το οποίο κινούνταν κανονικά, καθώς, είχε προτεραιότητα, ενώ από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε σοβαρά ο ένας εκ των δύο επιβαινόντων στο συγκεκριμένο όχημα και πιο ελαφριά ο δεύτερος.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για νεαρούς τουρίστες, που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, με τον σοβαρότερα τραυματισμένο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας διασωληνωθεί.

Έρευνα για τα αίτια του περιστατικού διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews

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