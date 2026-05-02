Ζάκυνθος: Απαγόρευση απόπλου σε πλοίο με 670 επιβάτες - Τι αναφέρουν οι Αρχές

Τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου που μετέφερε 678 επιβάτες, απαγόρευσαν το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) οι λιμενικές αρχές στη Ζάκυνθο.

Όπως έγινε γνωστό, η απαγόρευση απόπλου, προέκυψε μετά από πρόσκρουση που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του πλοίου στο λιμάνι της Ζακύνθου.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο στη γραμμή «Κυλλήνη - Ζάκυνθος» και επιστροφή, μεταφέροντας συνολικά 679 επιβάτες. Επί του πλοίου βρίσκονταν επίσης 180 ΙΧ οχήματα, 18 φορτηγά, 4 λεωφορεία, 7 δίκυκλα και 6 αυτοκινούμενα βαν.

Ζάκυνθος: Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μετά την πρόσκρουση του πλοίου

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η απαγόρευση απόπλου του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Οι επιβάτες αναμένεται να προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία τους.

Την ώρα του συμβάντος στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ανέμους έντασης 7 έως 8 μποφόρ από βορειοανατολικές διευθύνσεις, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στο περιστατικό.



