Ζαχαράκη-Πανελλαδικές 2026: Έως 29 Ιουνίου οι βαθμολογίες - Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

Στο ΣΚΑΪ μίλησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, αναφερόμενη στις βαθμολογίες και τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων 2026.

Η υπουργός επεσήμανε ότι οι βαθμολογίες θα έχουν ανακοινωθεί από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος Ιουλίου.

Τι ανέφερε η υπουργός Παιδείας για τις Πανελλαδικές

«Έδιναν και το τελευταίο μάθημα τα επαγγελματικά λύκεια για τις εξετάσεις, και από αύριο ξεκινάμε με τα αγγλικά, τα ειδικά μαθήματα, μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε περιμένουμε γύρω στις 26-29 την ανακοίνωση των βαθμολογιών των παιδιών, με τα τελικά αποτελέσματα τέλος Ιουλίου. Άρα μπορούν και οι οικογένειες να ξέρουν νωρίτερα, γιατί ως κράτος έχουμε καταφέρει πλέον τα τελευταία χρόνια να βγάζουμε τα αποτελέσματα νωρίτερα, έτσι ώστε οι οικογένειες να κάνουν τον οικογενειακό προγραμματισμό» είπε η Σοφία Ζαχαράκη για την ολοκλήρωση των εξετάσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

Η υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων.

«Έχουμε ξεκινήσει έναν εθνικό διάλογο από τον Φεβρουάριο. Εγώ έχω τοποθετηθεί και δημοσίως, πιστεύω ότι πράγματι πρέπει, όταν βρούμε ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα και μηχανισμό, να πάμε σε εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή και πρέπει να σας πω από τον Φεβρουάριο, 100 και πάνω άτομα δουλεύουν σε ειδικές ομάδες εργασίας, για να μας προτείνουν το εθνικό απολυτήριο».