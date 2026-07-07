Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη 8/7: Σε ποιες περιοχές υπάρχει κίτρινος συναγερμός

Τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δημοσίευσε η Πολιτική Προστασία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή αντιμετώπιση φωτιάς.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) την Τετάρτη 8/7

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3):

Αττική & Κύθηρα

Βοιωτία

Φωκίδα

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα

Πρέβεζα

Κορινθία

Αργολίδα

Μεσσηνία

Κιλκίς

Λευκάδα

Κεφαλονιά

Ιθάκη

Ζάκυνθο

Χίο

Ψαρά

Σάμο

Ικαρία

Ηράκλειο