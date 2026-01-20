Υπουργείο Παιδείας: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω κακοκαιρίας ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά λόγω της κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη τα σχολεία σε περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, αλλά και των μετεωρολογικών προγνώσεων για περαιτέρω επιδείνωση.

Ειδικότερα, με απόφαση του Δήμου Πατρέων αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Δημοτική Ενότητα Ρίου και στο Αρκτικό Διαμέρισμα από την οδό Κανελλοπούλου μέχρι το Ρίον.

Επίσης, με απόφαση δημάρχου Μεσολογγίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Δήμο Μεσολογγίου.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοίνωσε ότι παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου.

Με απόφαση των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας.

Επίσης, κλειστά θα είναι όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.