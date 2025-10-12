Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η στιγμή της έκρηξης σε παράρτημα επί της Λ. Συγγρού

Βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της τοποθέτησης και τη στιγμή της έκρηξης έξω από το παράρτημα του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λ. Συγγρού αργά το βράδυ του Σαββάτου (11/10), ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Κάμερες ασφαλείας κοντά στο σημείο της έκρηξης κατέγραψαν το συμβάν, αλλά και τις ύποπτες κινήσεις τριών ανθρώπων.

Δύο άτομα κινούνται προς το παράρτημα του υπουργείου και το ένα κρατά το σακίδιο που φέρεται να περιέχει τον εμπρηστικό μηχανισμό, γκαζάκια και μπιτόνια με εύφλεκτο υγρό, τα οποία πυροδοτεί.

Οι κάμερες έχουν καταγράψει στη συνέχεια τρία άτομα την ώρα που επιχειρούν να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Τα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών μετέφεραν υπολείμματα στα ειδικά εργαστήρια και πλέον οι Αρχές περιμένουν και προκήρυξη ανάληψης ευθύνης, που πιθανόν να συνδέεται με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.