Ελλάδα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η στιγμή της έκρηξης σε παράρτημα επί της Λ. Συγγρού

Στο βίντεο διακρίνονται τρεις άνθρωποι να τοποθετούν τον μηχανισμό και έπειτα να διαφεύγουν από το σημείο

LifO Newsroom
Φωτογραφία: Eurokinissi

Βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της τοποθέτησης και τη στιγμή της έκρηξης έξω από το παράρτημα του υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λ. Συγγρού αργά το βράδυ του Σαββάτου (11/10), ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Κάμερες ασφαλείας κοντά στο σημείο της έκρηξης κατέγραψαν το συμβάν, αλλά και τις ύποπτες κινήσεις τριών ανθρώπων.

Δύο άτομα κινούνται προς το παράρτημα του υπουργείου και το ένα κρατά το σακίδιο που φέρεται να περιέχει τον εμπρηστικό μηχανισμό, γκαζάκια και μπιτόνια με εύφλεκτο υγρό, τα οποία πυροδοτεί. 

Οι κάμερες έχουν καταγράψει στη συνέχεια τρία άτομα την ώρα που επιχειρούν να απομακρυνθούν από την περιοχή. 

Τα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών μετέφεραν υπολείμματα στα ειδικά εργαστήρια και πλέον οι Αρχές περιμένουν και προκήρυξη ανάληψης ευθύνης, που πιθανόν να συνδέεται με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ