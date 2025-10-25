Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη σε παράρτημα επί της Λ. Συγγρού

Με κείμενο που ανάρτησαν σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών για την υπεράσπιση της μνήμης του αναρχικού Κυριάκου Ξυμητήρη και της Παλαιστινιακής αντίστασης» ανέλαβε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί της Λεωφόρου Συγγρού.

Στο κείμενό τους, τα άτομα που ανέλαβαν την ευθύνη για την έκρηξη έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού, αναφέρονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιδοτήσεις και στις συνθήκες, και τον διαμοιρασμό, που επικρατούν στον πρωτογενή τομέα.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Το χρονικό της έκρηξης στο παράρτημα

Η έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025, στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Συγγρού, έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 23:00, άγνωστος τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, στην είσοδο του κτιρίου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πρόσοψη, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο εξετάζει τα υπολείμματα του μηχανισμού προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη ή στοιχεία που θα οδηγήσουν στους δράστες.