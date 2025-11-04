Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία σε δύο λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας

Ραγδαίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη, που βρήκε τραγικό θάνατο τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Η Εισαγγελία του δευτεροβάθμιου Ναυτοδικείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος δύο λιμενάρχων —της Χαλκίδας και της Ερέτριας— για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση σχετικά με τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του.

Η εξέλιξη ανακοινώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, όπου συνεχίζεται η δίκη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από κοινού.

Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη, Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσαν έγγραφη δήλωση σύμφωνα με την οποία η νέα εισαγγελική διάταξη παραγγέλλει τη δίωξη των δύο αξιωματικών του Λιμενικού, κάνοντας εν μέρει δεκτές τις προσφυγές της οικογένειας και του αυτόπτη μάρτυρα Βαγγέλη Ασμάνη.

Σύμφωνα με τη νομική ομάδα της οικογένειας, οι δύο λιμενικοί φέρονται να παραποίησαν κρίσιμα στοιχεία της έρευνας και να άσκησαν πιέσεις στον αυτόπτη μάρτυρα για να ανακαλέσει τη μαρτυρία του, σύμφωνα με την οποία είχε δει τους κατηγορούμενους ψαράδες να επιτίθενται στον Βαλυράκη στη θάλασσα.

«Η εξέλιξη αυτή είναι συγκλονιστική», δήλωσε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι η δίωξη αποδεικνύει πως «στελέχη του λιμεναρχείου επιχείρησαν μεθοδικά να αμφισβητήσουν τη μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα και να οδηγήσουν την υπόθεση στο αρχείο ως “ατύχημα”».

Ο κ. Κωνσταντόπουλος έκανε λόγο για “παρακρατικές και παραθεσμικές μεθοδεύσεις”, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή «τεκμηριώνει τη βασιμότητα των καταγγελιών της οικογένειας και αναδεικνύει τις ευθύνες του τότε εισαγγελέα Χαλκίδας».

Από την πλευρά της υπεράσπισης των δύο ψαράδων, η συνήγορος τους ζήτησε «να εξεταστεί ενδελεχώς η υπόθεση, με σεβασμό στα πρόσωπα των κατηγορουμένων και χωρίς συκοφαντικές αναφορές», προσθέτοντας ότι ο αυτόπτης μάρτυρας θα καταθέσει εκ νέου, ώστε να ελεγχθεί η αξιοπιστία του.

Η υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με την οικογένεια να επιμένει ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία και όχι ατύχημα, ενώ οι νέες διώξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα για τον τρόπο που διεξήχθη η αρχική έρευνα από τις λιμενικές αρχές.

