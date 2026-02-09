Υπόθεση Παναγόπουλου: Στην Οικονομική Εισαγγελία το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Στην Οικονομική Εισαγγελία διαβιβάστηκε το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, που αφορά την υπόθεση Παναγόπουλου.

Το πόρισμα της Αρχής αφορά υπόθεση υπεξαίρεσης ύψους 2,1 εκατ. ευρώ και ελέγχει έξι πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στην Οικονομική Εισαγγελία και ο προϊστάμενός της έχει διατάξει τη κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Πρώτο βήμα αναμένεται να είναι η κοινοποίηση της διάταξης δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των έξι ελεγχόμενων προσώπων. Στη συνέχεια, αναμένεται να «ανοίξουν» λογαριασμοί, συμβάσεις ή αναθέσεις έργων, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση των σχέσεων των έξι με νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ, καθώς και με τις αναθέσεις επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τη ΓΣΕΕ προς αυτα τα πρόσωπα και εταιρείες που ήλεγχαν.

Με την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου της έρευνας, αναμένεται να κληθούν οι έξι ελεγχόμενοι και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προκύψει στην πορεία, προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ