Υπόθεση Παναγόπουλου: «Δημοσιογράφος της ΕΡΤ με εκπομπή» ελέγχεται για εμπλοκή

Το βράδυ της Πέμπτης, ήρθαν στη δημοσιότητα νέες λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση του πορίσματος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που εμπλέκει τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

Κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA με τη Ράνια Τζίμα, καθώς η παρουσιάστρια συνομιλούσε με τους δημοσιογράφους Ιωάννα Μάνδρου και Αλέξανδρο Κλώσσα για το ζήτημα, προέκυψε μια ακόμα πληροφορία που έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση υπεξαίρεσης μεγάλων ποσών που εμπλέκονται συνολικά επτά άτομα.

«Να ξεκινήσω από μια πληροφορία που μας έφτασε τώρα. Μεταξύ των ελεγχόμενων βρίσκεται και δημοσιογράφος; Δημοσιογράφος της ΕΡΤ;» ρώτησε η Ράνια Τζίμα τον συνάδελφό της.

«Ναι, πρόκειται για δημοσιογράφο που έχει εκπομπή στην ΕΡΤ. Είχε έμμισθη σχέση με τη ΓΣΕΕ και εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Είναι ανάμεσα στα ονόματα που ερεύνησε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος», επιβεβαίωσε από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες, η περιουσία του εν λόγω δημοσιογράφου δεσμεύτηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης υπεξαίρεσης που σχετίζεται με τα προγράμματα κατάρτισης, ενώ οι έρευνες για τις τυχόν ευθύνες του συνεχίζονται.

Γιώργος Λιάγκας για τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ: «Έχω μάθει το όνομά του από το πρωί»

Η πληροφορία που συζητήθηκε από το δελτίο ειδήσεων του MEGA, για τον δημοσιογράφο που της ΕΡΤ που ελέγχεται για εμπλοκή του στην υπόθεση, σχολιάστηκε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Το θέμα είναι ότι μέσα στους πέντε ακόμα εργατοπατέρες, τέλος πάντων πώς να τους πω εγώ που τα ‘πιαναν, είναι και ένας καλός μας συνάδελφος, το όνομά του εγώ το ‘χω μάθει από το πρωί, όπου μάλιστα δουλεύει και στην κρατική τηλεόραση», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δουλεύει στην κρατική τηλεόραση, έχει καθημερινή εκπομπή, έχει περάσει και από ιδιωτικά κανάλια, εννοείται ότι τον γνωρίζουμε όλοι γιατί είναι πολλά χρόνια δημοσιογράφος. Πώς εμπλέκεται; Εμπλέκεται γιατί έχει υπάρξει εργαζόμενος στη ΓΣΕΕ, στο γραφείο Τύπου, και έχουν κλειδωθεί και οι δικοί του λογαριασμοί, διότι προφανώς έχουν καταλάβει από την Αρχή, όπως ξέρουμε», συμπλήρωσε από τη μεριά του ο Τάσος Τεργιάκης.

«Επειδή εγώ τον ξέρω, επειδή μένει και κοντά σε μένα τέλος πάντων και έχουμε πιει και δυο-τρεις φορές καφέ μαζί, είναι ένας καλός δημοσιογράφος. Δηλαδή και που τον άκουγα και στο ραδιόφωνο παλιά, είναι ένας καλός πραγματικά δημοσιογράφος, και χαμηλών τόνων και καλό παιδί και αυτό. Αλλά, τι να σου πω τώρα, όπου λέει ο ελληνικός λαός υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά», κατέληξε ο παρουσιαστής.