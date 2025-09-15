Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες

Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για την υπόθεση της Novartis και για τα δύο αδικήματα (ψευδής καταμήνυσης και ψευδής κατάθεση) που κατηγορούνται.

Πρόκειται για τον «Μάξιμο Σαράφη» και την «Αικατερίνη Κελέση».

Ο πρώτος κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Αδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβερδου και Νίκου Μανιαδακη και ένοχος για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση για δύο πράξεις.

Η πρώην μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» κρίθηκε ένοχη για ψευδή καταμήνυση σε βάρος πέντε πολιτικών προσώπων, των Αδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβερδου, Μάριου Σαλμά, Αντώνη Σαμάρα και ένοχη για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση για δύο πράξεις.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι λόγω αμφιβολιών για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης για τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα τα οποία τους είχαν μηνύσει, επειδή με τις καταθέσεις τους, τους είχαν εμπλέξει στην υπόθεση της Novartis.

Μετά από μία μακρά διαδικασία, στα τέλη Αυγούστου, το δικαστήριο άκουσε την πρόταση που έκανε η εισαγγελέας της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, όπως είναι τα πραγματικά ονόματα των δύο κατηγορουμένων, για συγκεκριμένες πράξεις ψευδούς κατάθεσης.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων έχουν ζητήσει ελαφρυντικά για τους εντολείς τους.