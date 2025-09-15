Υπόθεση μαστροπείας: Προφυλακιστέος ο 42χρονος – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό, μετά την απολογία του ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις βαριές κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι οι γυναίκες που τον κατήγγειλαν ψεύδονται και ότι κίνητρό τους ήταν προσωπικές και οικονομικές διαφορές.

Σύμφωνα με το υλικό της δικογραφίας, ο 42χρονος φέρεται να διαβεβαίωνε τα θύματά του ότι είχε σχέσεις με πολιτικούς προκειμένου να εξασφαλίζει τη σιωπή τους. Ανάμεσα στις καταγγέλλουσες περιλαμβάνεται και μια ανήλικη, η οποία σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. εξαναγκάστηκε να κάνει χρήση κοκαΐνης και στη συνέχεια βιάστηκε. Η ίδια καταγγέλλει ότι εξωθήθηκε και στην πορνεία.

Βίντεο με το θύμα εντοπίστηκαν σε ιστοσελίδα, γεγονός που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οδήγησε την ανήλικη σε κρίση πανικού και νοσηλεία για μία εβδομάδα σε δημόσιο ψυχιατρείο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε ξεκαθαρίσει πως ο κατηγορούμενος φέρεται να δρούσε μόνος, χωρίς συνεργούς. Οι αρχές εξετάζουν αναλυτικά το ψηφιακό υλικό που έχει κατασχεθεί στο πλαίσιο της έρευνας.