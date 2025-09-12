Υπόθεση μαστροπείας: Και ανήλικες ανάμεσα στα θύματα του 42χρονου - «Με εξέδιδε για 500-600 ευρώ την ώρα»

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι εξέδιδε νεαρές γυναίκες - εκ των οποίων και δύο ανήλικες - σε σπίτια και ξενοδοχεία της Αθήνας.

Παράλληλα ο κατηγορούμενος φέρεται πως είχε και εταιρεία παραγωγής ταινιών ερωτικού περιεχομένου. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι συνολικά πέντε ήταν τα θύματα του. Αφού τις κακοποιούσε σωματικά και τις ανάγκαζε να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, τις έστελνε έως και σε δέκα ραντεβού την ημέρα, λαμβάνοντας από κάθε πελάτη μέχρι και 600 ευρώ.

«Με εξέδιδε περίπου 4 χρόνια»

Για τα όσα βίωσε δίπλα στον 42χρονο, μίλησε στο Mega, ένα από τα θύματά του, το οποίο εκείνη την εποχή ήταν 16 χρονών.

«Τον συγκεκριμένο τον γνώρισα μέσω μίας αγγελίας για πωλήτρια στη Γλυφάδα. Τότε διατηρούσε ένα κατάστημα ρούχων. Δούλεψα εκεί 3 μήνες, το μαγαζί δεν πήγαινε καθόλου καλά, δεν είχε δουλειά. Μετά από 3 μήνες αναγκάστηκε να το κλείσει. Μέσα σε αυτό το 3μηνο γνωριστήκαμε, είχε πολύ καλή συμπεριφορά απέναντί μου, ήταν φιλικός και πολύ πρόσχαρος», θυμάται.

«Μετά από 3 μήνες που έκλεισε το μαγαζί, είχα πάρει κάποιες προπληρωμές από τη δουλειά μου γιατί είχα οικονομικές ανάγκες. Έκλεισε το μαγαζί και κρατήσαμε επαφές. Μία κοπέλα που ήταν σύντροφός του μου είπε ότι εκδίδει κοπέλες και της είπα ότι δε το γνώριζα. Μίλησα μαζί του, τον ρώτησα αν το κάνει και μου είπε ότι το κάνει, έτσι έκοψα κάθε επαφή μαζί του, άλλαξα αριθμό και δεν του γύρισα τα χρήματά που είχα δανειστεί. Θεώρησα σωστό να εξαφανιστώ και να φύγω από αυτόν τον κύκλο», συνεχίζει το θύμα.

«Βρήκε τον αριθμό μου, με παρακολουθούσε για αρκετό καιρό, ερχόταν έξω από το σπίτι μου, με εκβίαζε, έλεγε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά μου και σε μένα. Δεν πήγα ποτέ στην αστυνομία, ήμουν 16 ετών τότε. Με χτύπαγε... Του έλεγα ότι θα δουλέψω για να του τα επιστρέψω τα χρήματά και μου έλεγε 'όχι, θα το κάνεις με τον δικό μου τρόπο'».

«Με εξέδιδε για 500-600 ευρώ την ώρα γιατί έλεγε ότι είμαι ανήλικη»

«Με εξέδιδε περίπου 4 χρόνια. Στον χώρο που μέναμε ήταν περίπου 10 κοπέλες. Αυτός είχε την δυνατότητα να σε κάνει να ξεκόβεις από τον κύκλο σου και την οικογένειά σου. Μας εξέδιδε και δεν παίρναμε εμείς τα χρήματα, τα καρπωνόταν όλα αυτός. Με εξέδιδε για 500-600 ευρώ την ώρα γιατί έλεγε στους πελάτες ότι είμαι ανήλικη και 'φρέσκια'. Μπορεί να είχε και 10 πελάτες την ημέρα. Έπαιρνε προκαταβολή απ΄τους πελάτες και άφηνε ένα ποσό για να το δίνει ο πελάτης στη κοπέλα το οποίο δεν ξεπερνούσε τα 80 ευρώ.

»Μας έδινε ναρκωτικά. Μου έδινε ναρκωτικά από τα 17 μου. Πολλές φορές του είπα ότι τον ξεχρέωσα και μου έδινε ναρκωτικά για να μην πάω στην αστυνομία. Με ενημέρωσε ότι θα τους πει ότι είμαι πρεζάκι για να αποδείξει ότι εγώ είχα ανάγκη και πήγαινα για να πάρω τη δόση μου. Με βίασε και μένα από τα 16 μου και συνεχόμενα. Στα 16 σου όταν σε απειλεί ένας άνθρωπος με βία και ξύλο να πιεις ναρκωτικά, θα πιεις ναρκωτικά. Έδινε και σε άλλες κοπέλες ναρκωτικά. Από τις κοπέλες μόνο άλλη μία ήταν ανήλικη».