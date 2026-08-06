Υπόθεση Marfin: Πώς έγινε η σύλληψη της 46χρονης - Νέα στοιχεία

Σήμερα, το βράδυ, Πέμπτη (6/8) αναμένεται να φτάσει στη χώρα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της.

Η γυναίκα που διέμενε μόνιμα με την οικογένειά της τα τελευταία έξι με επτά χρόνια, στην περιοχή του Μπράιτον, συνελήφθη στον χώρο εργασίας της, σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Υπόθεση Marfin: Έρχεται στην Ελλάδα η 46χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ενημερώσει μέσω της συνηγόρου της τις ελληνικές αρχές ότι προτίθεται να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ωστόσο το διεθνές ένταλμα είχε ήδη ενεργοποιηθεί και οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της.

Η μεταφορά της 46χρονης στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Πέμπτης με επιβατική πτήση.

Μετά την άφιξή της θα κρατηθεί στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, έως το πρωί της Παρασκευής, όταν και θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Στη συνέχεια, η κατηγορούμενη αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του εμπρησμού βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.

Σημειώνεται πως η επίθεση στη Marfin είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων της τράπεζας, καθώς και ενός αγέννητου παιδιού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ