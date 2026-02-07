Υπόθεση κατασκοπείας: Σε διαθεσιμότητα ο αξιωματικός - Ερευνώνται και άλλα άτομα

Σε καθεστώς διαθεσιμότητας έχει τεθεί ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι διέρρευσε χρήσιμες και διαβαθμισμένες πληροφορίες προς την Κίνα.

Ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες που επισύρουν ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για να διαπιστώσουν αν υπήρχε ευρύτερο δίκτυο και αν έχουν στρατολογηθεί και άλλα πρόσωπα, με συγκεκριμένες περιπτώσεις να ελέγχονται ήδη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 54χρονος σμήναρχος, διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών στο Καβούρι, διέθετε πλούσιο βιογραφικό, πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνική κατάρτιση.

Ήταν πιστοποιημένος από το ΝΑΤΟ σε αντικείμενα τηλεπικοινωνιών και υψηλών τεχνολογιών και είχε υπηρετήσει σε καίριες θέσεις με πρόσβαση σε ευαίσθητα επιχειρησιακά προγράμματα. Το προφίλ αυτό τον καθιστούσε, σύμφωνα με τις Αρχές, «ιδανικό στόχο» για στρατολόγηση από χώρα εκτός ΝΑΤΟ, καθώς γνώριζε σε βάθος ζητήματα κρυπτογράφησης, ηλεκτρονικού πολέμου και σύγχρονων αμυντικών τεχνολογιών.

Πώς καταλήξαμε στην ομολογία του

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να έπαιξε το άνοιγμα του κινητού του τηλεφώνου, από το οποίο προέκυψαν στοιχεία που ζητούσαν οι ερευνητές και οδήγησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομολογία του. Ο αξιωματικός φέρεται μάλιστα να κατονόμασε και τον Κινέζο σύνδεσμό του, ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ERTNews, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει ακόμη ένα πρόσωπο-«κλειδί», καθώς και δύο απόστρατοι. Τόσο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών όσο και η Διοίκηση Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις διασυνδέσεις τους, καθώς φέρονται να διατηρούν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα, παρόμοιους με εκείνους του συλληφθέντα.

Οι πρώτες ενδείξεις ότι ο 54χρονος ενδέχεται να δρα κατασκοπευτικά υπέρ ξένης υπερδύναμης έφτασαν στην ΕΥΠ μέσω της CIA. Από τον περασμένο Οκτώβριο είχε τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση. Όταν ο κλοιός άρχισε να στενεύει, μετακινήθηκε από επιτελική θέση με άμεση πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα στη 128 ΣΕΤΗ, σχολή εκπαίδευσης, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά του να έχει πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας.

Η διαβίβαση εγγράφων και σχεδίων των Ενόπλων Δυνάμεων προς τον Κινέζο «χειριστή» φέρεται να γινόταν μέσω ειδικής κινητής συσκευής: ο αξιωματικός φωτογράφιζε τα διαβαθμισμένα έγγραφα και τα απέστελλε με κρυπτογραφημένο λογισμικό. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η αρχική επαφή τους διερευνώνται, ενώ έχει προκύψει ότι ο σμήναρχος είχε πραγματοποιήσει ιδιωτικό ταξίδι στην Κίνα πριν τεθεί επισήμως στο στόχαστρο για κατασκοπεία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ