Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος - Τι είπε στην απολογία του

Ολοκληρώθηκε μετά από 8 ώρες η απολογία του 54χρονου σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, που κατηγορήθηκε για την υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Ο σμήναρχος κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα του Αεροδικείου, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Κορίνθου. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ κατά την ανάκρισή του, φέρεται να αποκάλυψε τη δράση του ενώ μέσω του δικηγόρου του, ζήτησε ο ίδιος την προφυλάκισή του, αναγνωρίζοντας τις πράξεις του.

Ο δικηγόρος του 54χρονου επανέλαβε ότι ο σμήναρχος δεν γνώριζε ότι διαρρέει πληροφορίες στην κινεζική κυβέρνηση, πιστεύοντας ότι συνεργάζεται με ανθρώπους, οι οποίοι αντιπροσώπευαν εταιρείες.

Είπε, μεταξύ άλλων, πως ήθελε να φυλακιστεί για να «ανακουφιστεί τρόπο τινά απ' αυτό που έκανε» και ότι «με το λάθος που έκανε, ήθελε να εξασφαλίσει μία πιο, οικονομικά, ευνοϊκή συνθήκη για τον ίδιο, μέχρι που αντελήφθη ότι τον πιέζουν από την Κίνα σε βαθμό αφόρητο, για να παραδώσει απόρρητα νατοϊκά έγγραφα».

Οι δικηγόροι του, μάλιστα, διάβασαν και μία δήλωση του κατηγορουμένου όπου αναφέρει τα εξής: «Δεν επιθυμεί να δικαιολογηθεί για τον εαυτό του, αλλά βρέθηκε σε μία δύσκολη και επικίνδυνη συνθήκη, γι' αυτό ζητεί την τιμωρία του».

Υπόθεση κατασκοπείας: Το χρονικό και τα κίνητρα του σμηνάρχου

Πληροφορίες της ΕΡΤ διευκρινίζουν πως το κίνητρο για τη συνεργασία του σμήναρχου με την κυβέρνηση της Κίνας, φέρεται να ήταν χρηματικό, με τον ίδιο να διαρρέει απόρρητες πληροφορίες και μυστικά υψηλής τεχνολογίας.

Όπως αποκαλύπτεται, ο Κινέζος σύνδεσμός του, που του συστήθηκε ως «Στίβεν», τον προσέγγισε μέσω Linkedln, ενώ διερευνάται ακόμη ο ρόλος της μυστηριώδους Κινέζας, που ήταν παρούσα στα ραντεβού των δύο ανδρών.

Η ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ, αξιοποιώντας πληροφορίες από την CIA από τον περασμένο Οκτώβριο παρακολουθούσαν τον 54χρονο Σμήναρχο, που έναντι αμοιβής, πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών και μέσων στην Κίνα.

Η πρώτη επαφή του σμήναρχου με τον Κινέζο πράκτορα έγινε διαδικτυακά. Ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας είχε «ανεβάσει» ένα αναλυτικό βιογραφικό του στο «LinkedIn» και μέσω της επαγγελματικής πλατφόρμας ο Κινέζος τον προσέγγισε, συστηνόμενος ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας και δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από τις γνώσεις του Έλληνα αξιωματικού. Αρχικά του ανέθεσε κάποιες μελέτες για την ιστοσελίδα που αποτελούσε «βιτρίνα» για την επιχείρηση κατασκοπείας.

Ο Κινέζος κατάσκοπος φέρεται να συστήθηκε με το αμερικανικό όνομα «Στίβεν», ως μάλλον επιχειρησιακό ψευδώνυμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες έχουν ταυτοποιήσει την πραγματική του ταυτότητα με κινεζικό όνομα και έχουν διαπιστώσει ότι πρόκειται για αξιωματικό των Μυστικών Υπηρεσιών της Κίνας.