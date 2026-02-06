Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς έφτασε η ΕΥΠ στα ίχνη του αξιωματικού - Έδινε πληροφορίες για ΝΑΤΟϊκά σχέδια

Ως εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η υπόθεση κατασκοπείας με πρωταγωνιστή αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας σε θέση ευθύνης.

Η ΕΥΠ εδώ και λίγους μήνες είχε εντοπίσει την ύποπτη δραστηριότητα του στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων. Ο αξιωματικός που υπηρετούσε σε θέση ευθύνης, κατηγορείται ότι συνειδητά μετέδιδε σε τρίτους άκρως απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες, που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Υπόθεση κατασκοπείας: Ήταν στο «ραντάρ» της ΕΥΠ

Ο αξιωματικός, σύμφωνα με πληροφορίες υπηρετούσε σε κρίσιμη θέση της Πολεμικής Αεροπορίας και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Έπειτα από ενδελεχή έρευνα, η ΕΥΠ έδωσε τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και ακολούθησε επιχείρηση για τη σύλληψή του εντός στρατιωτικού χώρου. Παρόντες στην επιχείρηση ήταν εξουσιοδοτημένος εισαγγελικός λειτουργός, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ.

«Η σύλληψη έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», υπογράμμισε με ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ.

Υπόθεση κατασκοπείας: Είχε πρόσβαση σε σχέδια ανάπτυξης τεχνολογίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας και φέρεται να έστελνε ηλεκτρονικά, τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σε τρίτη χώρα, εκτός ΝΑΤΟ, μέσα από την μονάδα του.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει προς τρίτους, πληροφορίες οι οποίες αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Υπόθεση κατασκοπείας: Με ΝΑΤΟϊκά σχέδια σχετίζονται οι πληροφορίες που θα διέρρεε

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται έλεγχοι και στο υπηρεσιακό περιβάλλον του ανωτέρου αξιωματικού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στις στρατιωτικές αρχές ότι προσπάθησε ο ίδιος να στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών για να τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τους «τρίτους».

Οι τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση αναφέρουν ότι αρκετό από το υλικό σχετίζεται και με ΝΑΤΟϊκά σχέδια και αυτό αλλάζει κατά πολύ τη διαβάθμιση της υπόθεσης, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση και η Συμμαχία, κυρίως οι Αμερικανοί.

Επιπλέον η υψηλή τεχνολογία είναι ένα κομμάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, διότι στην παρούσα στιγμή αναβαθμίζονται πολλά στοιχεία που αφορούν την άμυνα της χώρας.

Τέλος, από τις στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί οι Αρχές που πρέπει, ώστε με τη σειρά τους να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες γνωστοποίησης του περιστατικού στους «τρίτους».

Υπενθυμίζεται ότι στην ψήφιση του τελευταίου πολυνομοσχεδίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε κάνει ιδιαίτερη μνεία στο άρθρο 289, το οποίο αφορά την άρση της ελληνικής ιθαγένειας για τέτοιου είδους περιπτώσεις, ακόμη και της κατασκοπείας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ