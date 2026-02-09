Υπόθεση κατασκοπείας: Οι κωδικοί που έδωσε ο σύνδεσμός από την Κίνα στον σμήναρχο - Νέες αποκαλύψεις

Την Τρίτη (10/2) αναμένεται να απολογηθεί ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, που κατηγορείται για τη φερόμενη υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, την ώρα που νέες πληροφορίες για τις διασυνδέσεις του έρχονται στη δημοσιότητα.

Μάλιστα, πληροφορίες της ΕΡΤ, τονίζουν πως ο 54χρονος σμήναρχος φέρεται να είχε συνάντηση με τον «σύνδεσμό» του από την Κίνα, ο οποίος φέρεται να είχε εγκαταστήσει στο κρυφό κινητό του πρώτου, εφαρμογή για να πληρώνεται, ενώ του έδωσε και κωδικούς της εφαρμογής ώστε να κάνει μεταφορές σε τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για κωδικούς με τους οποίους μπορούσε να μπει μέσα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο crypto wallet που εντοπίστηκε στο κρυφό κινητό, για να μεταφέρει χρηματικά ποσά -από εκεί- σε άλλους λογαριασμούς. Οι αστυνομικές και, δη, οι στρατιωτικές αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην εν λόγω εφαρμογή, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο μεταφοράς χρημάτων μέσω κινεζικών τραπεζών.

Υπόθεση κατασκοπείας: Εκτιμήσεις πως ο σμήναρχος έπαιρνε παραπάνω χρήματα

Την ίδια ώρα, με βάση τις παραπάνω πληροφορίες, κλιμάκια έρευνας θεωρούν πως ο 54χρονος σμήναρχος φέρεται να είχε λάβει περισσότερα χρήματα, από τις 5.000 έως 15.000 που έπαιρνε μηνιαίως ή τριμηνιαίως, ανάλογα με τη διαβάθμιση των πληροφοριών.

Στην έρευνα πλέον συμμετέχει και η άκρως εξειδικευμένη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ που σκανάρει τον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή του, στικάκια και τα κινητά τηλέφωνα.

Ακόμα εκείνο το οποίο αποκρυπτογραφούν οι αρχές -από τις πρώτες ημέρες της συγκεκριμένης υπόθεσης- είναι ότι ο 54χρονος ήθελε συνέχεια να γνωρίζει τα πάντα για για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα λογισμικά και τους κώδικες δυτικών συστημάτων, γεγονός που «γέννησε» αρκετές υποψίες στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στοιχεία, δηλαδή τα οποία η Κίνα τα χρησιμοποιεί πολλές φορές, καθώς το ενδιαφέρον για τα συστήματα της Δύσης αφορά την πρόθεση των Κινέζων να αντιγράψουν (Reverse Engineering). Αποτελεί κινεζική τακτική τις τελευταίες δεκαετίες και αναζητούν συνεχώς νέα στοιχεία και πληροφορίες που δεν βρίσκονται στις λεγόμενες «ανοικτές πηγές», περιγράφει η ΕΡΤ.

Υπόθεση κατασκοπείας: Την Τρίτη η απολογία του

Ο 54χρονος που αύριο, Τρίτη (10/2) θα οδηγηθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα, ετοιμάζει την απολογία του από τα κρατητήρια της Αερονομίας στον Καρέα.

ΕΥΠ και Στρατιωτικές Αρχές κάνουν λόγο για στοιχεία αδιάσειστα εναντίον του 54χρονου με ένα ιδιαίτερα «δεμένο» κατηγορητήριο το οποίο είναι αποτέλεσμα πολύμηνης συλλογής πληροφοριών αλλά και ηλεκτρονικών ιχνών που ακόμη ανακτούν οι ειδικοί ερευνητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του ο σμήναρχος θα επαναλάβει όσα είπε προανακριτικά, όταν και αποδέχθηκε την ενοχή του για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και κατονόμασε τον Κινέζο σύνδεσμό του. Το κατηγορητήριο είναι βαρύ καθώς περιλαμβάνει κατηγορίες για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών και κίνδυνο πρόκλησης βλάβης για τα εθνικά συμφέροντα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ