Υπόθεση ΓΣΕΕ: Η ανάρτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Κακούση σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή του

Με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Γιώργος Κακούσης τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση που αφορά τη ΓΣΕΕ και τη διερεύνηση υπεξαίρεσης κονδυλίων από χρηματοδοτήσεις του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως επισημαίνει, έχουν δεσμευτεί όλοι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί, πλην εκείνου που αφορά τη μισθοδοσία του, ενώ ο ίδιος πληροφορήθηκε –όπως αναφέρει– από συναδέλφους του ότι φέρεται να εμφανίζεται ως ύποπτος τέλεσης ποινικών αδικημάτων, «με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ».

Παράλληλα σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν του έχει κοινοποιηθεί η σχετική διάταξη βάσει της οποίας αποφασίστηκε η δέσμευση των λογαριασμών του.

Στην ανάρτησή του υπογραμμίζει ότι όλες οι οικονομικές του συναλλαγές είναι απολύτως νόμιμες, διαφανείς και ελέγξιμες, συνδεδεμένες αποκλειστικά με την παροχή συγκεκριμένου έργου στον τομέα της επικοινωνίας. Ξεκαθαρίζει δε ότι δεν είχε καμία σχέση με εκπαιδευτικά ή συναφή προγράμματα. Μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, γνωστοποιεί πως προχωρά σε αναστολή της δημοσιογραφικής του δραστηριότητας.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρόσφατα ο Γιώργος Κακούσης παρουσίαζε πρωινή ενημερωτική εκπομπή στο ERTNews, ενώ συμμετείχε και στο πρόγραμμα του Πρώτο Πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει θέσει υπό έλεγχο έξι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς και έξι εταιρείες.

Για την υπόθεση αυτή παραιτήθηκε επίσης από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στον τομέα του Συνήγορος του Καταναλωτή, η Άννα Στρατινάκη, λόγω της εμπλοκής του ονόματος του συζύγου της στην ίδια υπόθεση.