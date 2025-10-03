Υπόθεση Έμμας: Τρία χρόνια από το τροχαίο - «Θα γινόσουν 24, πόσος πόνος»

Τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη όπου σκοτώθηκε η νεαρή Έμμα.

Ήταν Νοέμβρης του 2022 όταν η Έμμα σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. «Η ζωή μας σκοτείνιασε, γιατί η Έμμα ήταν φως και αυτό το φως έσβησε. Είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να επιβιώσουμε και να προωθήσουμε την έννοια της δωρεάς οργάνων» δήλωσε στο Mega η μητέρα της.

«Την χτύπησαν, την ξαναχτύπησαν, την εγκατέλειψαν, κρύφτηκαν. Κάποιοι της έκλεψαν τα προσωπικά της αντικείμενα. Ο κόσμος που ζούμε είναι πολύ σκληρός και έχουμε πάρει μία κατηφόρα που δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει» πρόσθεσε.

Υπόθεση Έμμας: «Εκείνη είχε αποφασίσει για τη δωρεά οργάνων»

Αναφερόμενη στη δωρεά οργάνων είπε: «Από το 2022 και μετά τουλάχιστον υπάρχει το θετικό ότι σιγά σιγά έχουν αυξηθεί οι μεταμοσχεύσεις οργάνων. Η δωρεά οργάνων στην Ελλάδα είναι ταμπού γιατί δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Όταν μιλάμε για δωρεά οργάνων μιλάμε για εγκεφαλικό θάνατο. Στη συνέχεια επιλέγεις να προχωρήσεις στο επόμενο στάδιο και να δώσεις ζωής στους ανθρώπους που περιμένουν ένα θαύμα. Από το κώμα υπάρχει περίπτωση να επιστρέψεις, από τον εγκεφαλικό θάνατο όχι. Γιατί να μην επιλέξεις τη ζωή από τον θάνατο;».

Όπως είπε η ίδια, η απόφαση για να δωριστούν τα όργανα της κόρης της δεν ήταν δύσκολη, καθώς ήταν μία απόφαση της Έμμας λίγο πριν φύγει από τη ζωή. «Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να σεβαστούμε την επιθυμία της. Το παιδί μου μου έδωσε έναν σκοπό σε αυτή τη ζωή. Βλέποντας τους ανθρώπους που έχουν πάρει τα όργανα του παιδιού μου να είναι καλά, είναι σνα να παίρνει νόημα ο άδικος χαμός της. Το παιδί μου μου λείπει κάθε ώρα, κάθε στιγμή, αλλά νιώθω και τόσο περήφανη γι’ αυτήν. Δεν θέλω να ξεχάσω το χαμόγελο, τη φωνή της και τη μυρωδιά της», είπε.

Υπόθεση Έμμας: «Θα γινόσουν 24, πόσος πόνος»

Χθες, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, η μητέρα της Έμμας, Κέλλυ Καμπάκη προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook με αφορμή τα γενέθλια της κόρης της.

«Άλλη μια 2α Οκτωβρίου ξημέρωσε. Θα γινόσουν 24 σήμερα και πέρυσι θα γινόσουν 23 και του χρόνου θα γινόσουν 25. Εγώ πλέον μετράω αλλιώς. 1α, 2α, 3α γενέθλια μακριά σου, πόσα ακόμα. Πόσο μου λείπεις, πόσος πόνος, πόσο άδικο. Χρόνια αγγελικά ομορφιά μου. Σ' αγαπώ πάντα» έγραψε η κ. Καμπάκη.