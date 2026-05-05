Υπόθεση Βαλυράκη: Η κατάθεση ενός εκ των τριών ιατροδικαστών - «Δεν μπορώ να αποκλείσω το κοντάρι»

Συνεχίστηκε στο δικαστήριο η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, με την κατάθεση ενός από τους τρεις ιατροδικαστές που συμμετείχαν στη διαδικασία νεκροψίας – νεκροτομής να προσθέτει νέα στοιχεία, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητα βασικά ερωτήματα σχετικά με τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού.

Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε πολλαπλά τραύματα που εντοπίστηκαν στη σορό, σημειώνοντας πως δύο από αυτά κρίθηκαν θανατηφόρα. Παρ’ όλα αυτά, όπως εξήγησε, δεν κατέστη εφικτό να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκαν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιο από τα τραύματα να προήλθε από κοντάρι, επισημαίνοντας ότι το σώμα εντοπίστηκε στο νερό φέροντας χτυπήματα, ενώ διαπιστώθηκε και εισρόφηση ύδατος.

Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο αν τα χτυπήματα προκλήθηκαν πριν ή μετά την πτώση στο νερό, καθώς και αν συνδέονται με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με τις καταθέσεις των άλλων δύο ιατροδικαστών που συμμετείχαν στην εξέταση, οι οποίοι μέχρι στιγμής απουσιάζουν λόγω αναρρωτικής άδειας.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η συνέχεια της δίκης έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 7 Μαΐου.

