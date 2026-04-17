Υπόθεση αστυνομικού Βουλής: Τέσσερις φορές ισόβια και 80 έτη για την κακοποίηση των παιδιών του

Με ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, ο πρώην αστυνομικός της Βουλής, που κατηγορήθηκε για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του, επιστρέφει στη φυλακή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το δικαστήριο τού επέβαλε ποινή τεσσάρων ισοβίων καθείρξεων, επιπλέον 80 ετών και τριών μηνών, με εκτιτέα τα 25 χρόνια.

Αντίθετα, η 35χρονη εν διαστάσει σύζυγός του κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία, με πέντε ψήφους (τρεις ενόρκων και δύο τακτικών δικαστών), παρά την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε την καταδίκη της. Ένας δικαστής και ένας ένορκος μειοψήφησαν, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να κηρυχθεί ένοχη.

Υπόθεση αστυνομικού Βουλής: Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η γυναίκα απαλλάχθηκε λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου, καθώς κρίθηκε ότι βρισκόταν σε συνθήκες σοβαρού διλήμματος. Όπως υποστήριξε, δεχόταν απειλές από τον τότε σύζυγό της για τη ζωή τη δική της και των παιδιών τους.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Δεκέμβριο του 2024 και είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική αντίδραση. Στη δικογραφία περιγράφεται ένα περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας, με επαναλαμβανόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Τα παιδιά φέρονται να κατέθεσαν για όσα βίωναν, ενώ περιέγραψαν και περιστατικά κακοποίησης της μητέρας από τον πατέρα.

Ο 46χρονος αντιμετώπισε κατηγορίες για, μεταξύ άλλων, βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.