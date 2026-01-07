Υπόθεση αστυνομικού Βουλής: Διεκόπη για τις 3 Φεβρουαρίου η δίκη του - Οι κατηγορίες

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ξεκίνησε σήμερα, αλλά διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 3 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης του εν διαστάσει ζεύγους πολύτεκνων, πρώην αστυνομικών, που κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλική κακοποίηση των ανήλικων παιδιών τους.

Στο εδώλιο βρέθηκε ο 46χρονος πρώην αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στη Βουλή και είναι ήδη προφυλακισμένος, ενώ η 35χρονη εν διαστάσει σύζυγός του, επίσης πρώην αστυνομικός, απουσίαζε και εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό της.

Οι κατηγορίες κατά του αστυνομικού και της συζύγου του

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το πρώην ζευγάρι διώκεται από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τις πράξεις να φέρονται ότι τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος, ο οποίος μετά την απολογία του τον Δεκέμβριο του 2024 κρίθηκε προφυλακιστέος, αντιμετωπίζει συνολικά 12 κατηγορίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο βιασμός, η πορνογραφία ανηλίκων με τη συμμετοχή παιδιού κάτω των 15 ετών κατ’ εξακολούθηση, καθώς και η μεθοδευμένη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη ανηλίκου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταθέσεις των ανήλικων παιδιών, οι οποίες, σύμφωνα με τις Αρχές, περιγράφουν περιστατικά έντονης σωματικής και ψυχολογικής βίας, αλλά και σκηνές κακοποίησης της μητέρας από τον πατέρα.

Ο κατηγορούμενος αρνείται από την πρώτη στιγμή το σύνολο των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες των παιδιών αποτελούν αποτέλεσμα χειραγώγησης από τη μητέρα, την οποία χαρακτηρίζει ως άτομο με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Η 35χρονη μητέρα, η οποία είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της, κατηγορείται για συμμετοχή στις ίδιες πράξεις. Η ίδια φέρεται να έχει αναγνωρίσει εμπλοκή της σε περιστατικά κακοποίησης, ισχυριζόμενη ωστόσο ότι ενήργησε υπό καθεστώς φόβου, λόγω απειλών και συστηματικής βίας που δεχόταν από τον σύζυγό της.

Διεκόπη η σημερινή συνεδρίαση

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με καθυστέρηση, καθώς η αρχικά κληρωθείσα πρόεδρος υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί από άλλη δικαστή. Κατά τη δήλωση των στοιχείων του, ο 46χρονος ανέφερε ότι βρίσκεται σε διάσταση και είναι πατέρας έξι παιδιών.

Το δικαστήριο αποφάσισε τον διορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου για την εξέταση της κατηγορουμένης, δεδομένου ότι εμφανίζεται και ως μάρτυρας υποστήριξης της κατηγορίας. Από την πλευρά της υπεράσπισης επισημάνθηκε ότι η 35χρονη είχε ήδη εξεταστεί κατόπιν εντολής ανακριτή και είχε κριθεί αξιόπιστη.

Τελικά, η διαδικασία διεκόπη, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης δήλωσε αδυναμία παράστασης λόγω προβλήματος υγείας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ