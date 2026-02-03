Υπόθεση αστυνομικού Βουλής: Άρχισε κεκλεισμένων των θυρών η δίκη - Το κατηγορητήριο

Υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως έδρας, άρχισε σήμερα η δίκη για την υπόθεση του πρώην αστυνομικού της Βουλής στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ο οποίος κατηγορείται για μία σωρεία αδικημάτων σχετικών με την κακοποίηση των παιδιών του.

Η δίκη πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών, καθώς η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε πως «συντρέχουν λόγοι για την προστασία του ιδιωτικού βίου των παιδιών και των διαδίκων». Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων συναίνεσαν στην παραπάνω πρόταση και αναμένεται να ενημερώσουν -στη συνέχεια- για την εξέλιξη της δίκης.

Στο εδώλιο κάθονται ο πρώην αστυνομικός της Βουλής, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για σωρεία κακουργηματικών πράξεων σε βάρος των ανήλικων παιδιών του και, κατά την ακροαματική διαδικασία, αρνήθηκε τα όσα του καταλόγισαν, ενέμεινε στην αρχική του θέση, δηλαδή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις προαναφερθείσες πράξεις ενώ θα καταθέσει στοιχεία προς επίρρωση των ισχυρισμών του.

Αντίστοιχα, η εν διαστάσει σύζυγός του και επίσης αστυνομικός, που κατηγορείται κι αυτή για κακουργηματικές πράξεις, αρνείται τις κατηγορίες που τη βαραίνουν.

Οι κατηγορίες κατά του αστυνομικού και της συζύγου του

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το πρώην ζευγάρι διώκεται από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τις πράξεις να φέρονται ότι τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος, ο οποίος μετά την απολογία του τον Δεκέμβριο του 2024 κρίθηκε προφυλακιστέος, αντιμετωπίζει συνολικά 12 κατηγορίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο βιασμός, η πορνογραφία ανηλίκων με τη συμμετοχή παιδιού κάτω των 15 ετών κατ’ εξακολούθηση, καθώς και η μεθοδευμένη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη ανηλίκου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταθέσεις των ανήλικων παιδιών, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, περιγράφουν περιστατικά έντονης σωματικής και ψυχολογικής βίας, αλλά και σκηνές κακοποίησης της μητέρας από τον πατέρα.

Ο κατηγορούμενος αρνείται από την πρώτη στιγμή το σύνολο των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες των παιδιών αποτελούν αποτέλεσμα χειραγώγησης από τη μητέρα, την οποία χαρακτηρίζει ως άτομο με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Η 35χρονη μητέρα, η οποία είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της, κατηγορείται για συμμετοχή στις ίδιες πράξεις. Η ίδια φέρεται να έχει αναγνωρίσει εμπλοκή της σε περιστατικά κακοποίησης, ισχυριζόμενη ωστόσο ότι ενήργησε υπό καθεστώς φόβου, λόγω απειλών και συστηματικής βίας που δεχόταν από τον σύζυγό της.