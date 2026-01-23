Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο η δίκη στο Εφετείο

Για τις 16 Νοεμβρίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της φρικώδους υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό που αποκαλύφθηκε το 2022.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο έδωσε αναβολή στην εκδίκαση, αποδεχόμενο αιτήματα κάποιων εκ των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων, που επικαλέστηκαν κώλυμα.

Απών από το εδώλιο ήταν ο θεωρούμενος πρωταγωνιστής της φρίκης που βίωσε το θύμα, επιχειρηματίας της περιοχής, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας και επιπλέον πρόσκαιρης κάθειρξης που του επιβλήθηκε πρωτόδικα για σωρεία αδικημάτων, όπως βιασμό, μαστροπεία κ.α, σε βάρος της, τότε, 12χρονης.

Η αναβολή της δίκης για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό

Ο 57χρονος σήμερα, κατηγορούμενος δεν θέλησε να μεταχθεί στην δικαστική αίθουσα, από τις φυλακές Γρεβενών όπου κρατείται. Παρούσα στο δικαστήριο ήταν η μητέρα της ανήλικης, η οποία δικάζεται εκ νέου μετά από έφεση της Εισαγγελίας στην αθώωσή της για την κατηγορία της μαστροπείας.

Κατά την εισαγγελική έφεση, η κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπείας που βαρύνει την μητέρα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου καθώς το πρώτο δικαστήριο έκανε πλημμελή αξιολόγηση στοιχείων.

Στο εδώλιο βρέθηκε και ο κατηγορούμενος ως δεύτερος μαστροπός, γνωστός ως «Μιχάλης» που εκτίει ποινή 12ετους κάθειρξης, καθώς και άλλοι 11 κατηγορούμενοι.

Στην δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 20 κατηγορούμενοι, οι οποίοι πλην των δύο καταδικασμένων ως μαστροπών και της μητέρας, έχουν καταδικαστεί με αναστολή ως «πελάτες» στα ραντεβού της φρίκης με την ανήλικη. Για την υπόθεση πλην αυτής της δικογραφίας, σχηματίστηκε ακόμη μία, με 17 «πελάτες». Από αυτούς σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν οι 11.

Ενόψει της σημερινής δίκης στο Εφετείο βρέθηκαν πολίτες σε συμπαράσταση του θύματος και της οικογένειάς του. Κάλεσμα για την συγκέντρωση έκανε ο μεγαλύτερος αδελφός της ανήλικης, ζητώντας από πολίτες να σταθούν στο πλευρό τους. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του: «Για ακόμη μία φορά, ξανασέρνουν τη μητέρα μας στα δικαστήρια. Παρόλο που έχει αθωωθεί από όλες τις κατηγορίες. Η εισαγγελέας Ελένη Μαρία Νικολού την ξαναπάει στο εφετείο, με τις ίδιες κατηγορίες, με τον ίδιο στόχο: να ξεπλύνουν και να συγκαλύψουν τον παιδοβιαστή και μαστροπό».

Μετά την αναβολή της δίκης, σημειώθηκε μικρή ένταση, όταν κάποιοι εκ των συγκεντρωμένων προπηλάκισαν έναν από τους κατηγορούμενους ενώ αποχωρούσε από το Εφετείο.

