Υποκλοπές: Αγωγή ύψους 7,6 εκατ. ευρώ από 8 θύματα - Ποιοι την υπογράφουν

Αγωγή, με την οποία επιζητούν το ποσό των 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, κατέθεσαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, οκτώ θύματα υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Στην αγωγή τους, τα θύματα των υποκλοπών στρέφονται σε βάρος των τεσσάρων καταδικασθέντων για την υπόθεση αλλά και κατά των προσώπων που σύμφωνα με την απόφαση του Πλημμελειοδικείου, ενεπλάκησαν στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

«Είμαστε θύματα μίας ιδιότυπης κατάστασης ομηρίας, η οποία δεδομένων των συνθηκών θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή, δεδομένου του, ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος και πότε θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της απολύτως παράνομης παρακολούθησής μας» σημειώνουν οι ενάγοντες.

Υποκλοπές: Τι αναφέρουν στην αγωγή - Ποιοι την υπογράφουν

Στην αγωγή γίνεται αναφορά σε «πυραμίδα εταιρειών με τη χρήση παρένθετων προσώπων, που σκοπό είχε την παράκαμψη των κανονισμών ασφαλείας κάθε χώρας, τη μεταφορά των χρημάτων και την εξαγωγή προϊόντων» ενώ υπογραμμίζεται: «Η ομάδα των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων, στην οποία συγκαταλέγονται και οι εναγόμενοι, ίδρυσαν αλληλοσυνδεόμενες ή σχετιζόμενες εταιρείες σε Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο, Ελβετία, Μάλτα, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία και Βρετανικές Παρθένες νήσους κ.α, με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται ιδιαίτερα δυσχερής η πλήρης χαρτογράφηση των σχέσεων και των διαδρομών του χρήματος. Βασικό ρόλο στη δημιουργία των εμπλεκόμενων εταιρειών με τρόπο που αναδεικνύει δομημένη οργάνωση, διεθνική δράση, κατανομή ρόλων και δραστηριοτήτων είχαν οι εναγόμενοι, Sara Aleksandra Hamou και Tal Jonathan Dilian..».

Την αγωγή υπογράφουν οι:

Θανάσης Κουκάκης, δημοσιογράφος,

Άρτεμις- Μαίρη Σίφορντ, πολιτικός επιστήμονας, πρώην στέλεχος της ΜΕΤΑ (μητρικής εταιρείας του facebook), με ειδίκευση σε θέματα πολιτικής κυβερνοασφαλείας,

Αντωνία Πρίμπα, δικηγόρος που έχει διατελέσει συνεργάτης του πρώην ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου,

Ιωάννης Φυτίλης, δικηγόρος,

Πηνελόπη Μηνιάτη, πρώην υψηλόβαθμη αξιωματικός της ΕΛΑΣ, βιολόγος-γενετίστρια η οποία έχει διατελέσει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων. Από το 2016 έως τον Μάρτιο του 2022 κατείχε της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας,

Αγγελική Ρούσσου στέλεχος ΕΥΠ,

Ζωή-Μαρία Σακαλή στέλεχος ΕΥΠ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας από το 2014 έως το 2020 στο ΝΑΤΟ και

ο Σπύρος Σιδέρης, δημοσιογράφος, ιδρυτής και διευθυντής του ειδησεογραφικού οργανισμού Independent Balkan News Agency (IBNA) που έχει ως αντικείμενο τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η αγωγή προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου στις 7 Απριλίου 2027.