Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά - Παραμένουν στο σημείο επίγειες δυνάμεις

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκι του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση των τελευταίων εστιών.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Περιβολάκι, του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 12, 2026

Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με καλαμιές και ξερά χόρτα, κοντά σε χώρο απορριμμάτων και αρδευτικό κανάλι. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες περιόρισαν την εξάπλωση του μετώπου.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112, με αρχικό προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Στη συνέχεια εστάλη νέο μήνυμα, με το οποίο ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Περιβολάκι προς τον Λαγκαδά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ

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