Υπό έλεγχο η φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα - Προηγήθηκε έκρηξη στο ισόγειο

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα, το μεσημέρι της Κυριακής (28/6).
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα.
Πρόκειται για μια 75χρονη - κάτοικο διαμερίσματος, η οποία πήδηξε από το μπαλκόνι της για να σωθεί, και έναν διανομέα ο οποίος έσπευσε να τη βοηθήσει, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.
Επιπλέον τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες.
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο του κτιρίου, όπου σημειώθηκε έκρηξη.
Για την κατάσβεση επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
👉24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα επιχείρούν για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς σε 2όροφη οικία στην Καλλιθέα pic.twitter.com/xw2T0DZWPF— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026