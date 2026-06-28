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Υπό έλεγχο η φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα - Προηγήθηκε έκρηξη στο ισόγειο

Σύμφωνα με πληροφορίες, 75χρονη κάτοικος διαμερίσματος πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
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Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα, το μεσημέρι της Κυριακής (28/6).

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα.

Πρόκειται για μια 75χρονη - κάτοικο διαμερίσματος, η οποία πήδηξε από το μπαλκόνι της για να σωθεί, και έναν διανομέα ο οποίος έσπευσε να τη βοηθήσει, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Επιπλέον τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο του κτιρίου, όπου σημειώθηκε έκρηξη.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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