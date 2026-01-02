«Υπεργρίπη»: Πότε αναμένεται η κορύφωση - Οι συμβουλές Ψαλτοπούλου για προστασία

Μετά τις εορτές και πιο συγκεκριμένα προς τα τέλη του Ιανουαρίου εκτιμούν λοιμωξιολόγοι πως θα κορυφωθεί το νέο κύμα της γρίπης Α (H3N2), όπως είναι γνωστή επιστημονικά η «υπεργρίπη», λόγω της ευρείας μεταδοτικότητάς της.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ για την «υπεργρίπη» η οποία βρίσκεται σε έξαρση, σημείωσε πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί την περίοδο των εορτών. Συνέστησε, μεταξύ άλλων, τον εμβολιασμό ως μία μέθοδο πρόληψης και αντιμετώπισης του νέου στελέχους της γρίπης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «το στέλεχος Κ, είναι ένας μεταλλαγμένος υποκλάδος της γρίπης Α, που φαίνεται να είναι πολύ πιο μεταδοτικός. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολύ μεγάλες αυξήσεις περιστατικών, με τα συστήματα υγείας των χωρών να δέχονται ήδη μεγάλη πίεση» και συνέχισε: «Στις ΗΠΑ έχουν ήδη περισσότερους από 3.000 θανάτους, ανάμεσά τους 8 παιδιά».

Σύμφωνα με την κ. Ψαλτοπούλου, ο εμβολιασμός, η έγκαιρη ιατρική εκτίμηση και η αποφυγή άσκοπων επαφών, αποτελούν τις βασικές μεθόδους, για να περιοριστεί η διασπορά των αναπνευστικών λοιμώξεων, μεταξύ των οποίων είναι και η γρίπη Α.

Υπεργρίπη: Τι συστήνουν οι ειδικοί

Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει το βασικότερο μέτρο προστασίας, ακόμη και αν γίνεται αργότερα μέσα στη σεζόν, καθώς μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου. Στην Ελλάδα παρέχεται δωρεάν εμβολιαστική κάλυψη, ενώ διατίθενται και ενισχυμένα εμβόλια για ηλικιωμένους, καθώς και ρινικό εμβόλιο για παιδιά.

Παράλληλα, οι ειδικοί συστήνουν: καλή υγιεινή χεριών, επαρκή αερισμό εσωτερικών χώρων, απομόνωση σε περίπτωση συμπτωμάτων και χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό. Σε άτομα υψηλού κινδύνου, συνιστάται η έγκαιρη έναρξη αντι-ιικής αγωγής με την εμφάνιση συμπτωμάτων, ακόμη και χωρίς θετικό τεστ.

«Η φετινή εικόνα υπενθυμίζει ότι η γρίπη παραμένει σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία», τονίζει η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, σημειώνοντας ότι η πρόληψη τις ημέρες αυξημένης κοινωνικής δραστηριότητας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την προστασία τόσο των ευπαθών ομάδων όσο και της κοινωνίας συνολικά.