«Υπεργρίπη»: Κορυφώνεται στην Ελλάδα το στέλεχος «Κ», σύμφωνα με ειδικούς

Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει αισθητή στην Ελλάδα η έξαρση της «υπεργρίπης», του «υποκλάδου Κ», το μεταλλαγμένο στέλεχος της γρίπης Α (H3N2) σύμφωνα με ειδικούς.

Η φετινή περίοδος γρίπης ξεκίνησε περίπου έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές, εξέλιξη που αποδίδεται στην επικράτηση του υποκλάδου K του ιού A(H3N2).

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, το συγκεκριμένο υποστέλεχος φαίνεται να μεταδίδεται ταχύτερα, χωρίς ωστόσο -μέχρι στιγμής- να προκαλεί βαρύτερη νόσο στον γενικό πληθυσμό. Η αυξημένη μεταδοτικότητα, όμως, οδηγεί σε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και επιβαρύνει αισθητά τα συστήματα υγείας.

«Υπεργρίπη»: Πίεση στα νοσοκομεία

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το στέλεχος A(H3N2) κυριαρχεί πλέον στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας έως και το 90% των επιβεβαιωμένων περιστατικών. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η κυκλοφορία του σε παιδιά 5 με 14 ετών, ενώ σε αρκετές χώρες αυξάνονται οι νοσηλείες ηλικιωμένων άνω των 65 ετών.

Ενδεικτική είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το NHS δέχεται έντονη πίεση, με χιλιάδες ασθενείς να νοσηλεύονται καθημερινά. Η ταυτόχρονη κυκλοφορία και άλλων αναπνευστικών ιών επιτείνει το πρόβλημα, προκαλώντας καθυστερήσεις στα επείγοντα και έλλειψη διαθέσιμων κλινών – εικόνα που λειτουργεί ως προειδοποίηση και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Υπεργρίπη: Τι αναμένεται στην Ελλάδα

Ο υποκλάδος K του A(H3N2) έχει ήδη ανιχνευθεί και στη χώρα μας, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η έξαρση θα κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες, ιδίως μέσα στην εορταστική περίοδο.

Οι αυξημένες κοινωνικές επαφές, οι μετακινήσεις και οι συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους ευνοούν τη μετάδοση των αναπνευστικών ιών, με τις νοσηλείες να ακολουθούν συνήθως με καθυστέρηση μετά τις γιορτές.

Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών από τη γρίπη διατρέχουν:

άτομα άνω των 60 ετών

ασθενείς με χρόνια καρδιαγγειακά ή πνευμονικά νοσήματα, διαβήτη ή νεφρική ανεπάρκεια

ανοσοκατεσταλμένοι

έγκυες γυναίκες

παιδιά κάτω των 5 ετών

Για τις ομάδες αυτές, η γρίπη μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία, επιδείνωση υποκείμενων παθήσεων και ανάγκη νοσηλείας.

Υπεργρίπη: Τι συστήσουν οι ειδικοί

Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει το βασικότερο μέτρο προστασίας, ακόμη και αν γίνεται αργότερα μέσα στη σεζόν, καθώς μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου. Στην Ελλάδα παρέχεται δωρεάν εμβολιαστική κάλυψη, ενώ διατίθενται και ενισχυμένα εμβόλια για ηλικιωμένους, καθώς και ρινικό εμβόλιο για παιδιά.

Παράλληλα, οι ειδικοί συστήνουν: καλή υγιεινή χεριών, επαρκή αερισμό εσωτερικών χώρων, απομόνωση σε περίπτωση συμπτωμάτων και χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό. Σε άτομα υψηλού κινδύνου, συνιστάται η έγκαιρη έναρξη αντι-ιικής αγωγής με την εμφάνιση συμπτωμάτων, ακόμη και χωρίς θετικό τεστ.

«Η φετινή εικόνα υπενθυμίζει ότι η γρίπη παραμένει σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία», τονίζει η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, σημειώνοντας ότι η πρόληψη τις ημέρες αυξημένης κοινωνικής δραστηριότητας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την προστασία τόσο των ευπαθών ομάδων όσο και της κοινωνίας συνολικά.