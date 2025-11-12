«Υπάρχουν ''μακαρόνια'';»: Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν- μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα- ο αυτοαποκαλούμενος ως αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογιτών, γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, μοντέλο αλλά και YouTuber και ένας ακόμα παλαιοημερολογίτης ιερέας για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα διακίνησής ναρκωτικών και μεταναστών.

Οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (11/11).

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν ακόμα, μετά τις απολογίες τους, μία 43χρονη για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα και ένας 38χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο.

Η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα Τετάρτη (12/11).

Στο κύκλωμα συμμετείχαν συνολικά τρεις παλαιοημερολογίτες ιερείς. Από τη δράση τους, σε εμπόριο ναρκωτικών και διακίνηση μεταναστών, το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε τουλάχιστον 105.000 ευρώ.

Έξι από τους οκτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό κακουργήματος με βασικό αδίκημα αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Κατά περίπτωση, έχει ασκηθεί εναντίον τους και ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κάποιοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων.

Τα μέλη του κυκλώματος κάλυπταν τη δράση τους με συσσίτια τα βράδια σε τοξικοεξαρτημένους στη γειτονιά της οδού Λιοσίων.

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Με κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά, γίνονταν οι συνομιλίες μεταξύ τους, όπως φαίνεται σε νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους που μετέδωσε η ΕΡΤ.

Διάλογος 1

Ιερέας: Υπάρχουν «μακαρόνια» (χασίς);

Αρχηγός: Όχι ρε. Πού να υπάρχουν, στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά… όχι εκεί πλέον. Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται. Αυτό που σου είπα το πήρες;

Ιερέας: Ναι.

Αρχηγός: Που αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Που να το χα βάλει;

Ιερέας: Δεν ξέρω. Ρωτάω αν…

Αρχηγός: {…} Σε ρώτησα εκείνη την ώρα…αν θέλεις κάτι πες μου, αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση. Το καταλαβαίνω.

Ιερέας: Ρε καρδούλα μου δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα, εγώ, εε πώς το λένε. Είμαι στη μέση, σαν τον μ…..α.

Σε άλλη συνομιλία ένας από τους εμπλεκόμενους ρασοφόρους ακούγεται να λέει στη φερόμενη ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος πως κάποιος είχε κρεμάσει πανό με σύνθημα σε βάρος τους.

Διάλογος 2