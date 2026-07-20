Υπ. Τουρισμού: Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη μετατροπή των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Τουρισμού, σε Πειραματικές Σχολές.

Την ΚΥΑ υπέγραψαν η υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή και ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δημιουργείται έτσι πανελλαδικό δίκτυο Πειραματικών ΣΑΕΚ Τουρισμού του υπουργείου Τουρισμού, με σύγχρονες ειδικότητες και ισχυρότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Οι ΣΑΕΚ Τουρισμού που μετατρέπονται σε Πειραματικές

Ειδικότερα, σε Πειραματικές μετατρέπονται οι ΣΑΕΚ Τουρισμού Αττικής, Θράκης, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες μαζί με την Πειραματική ΣΑΕΚ Μακεδονίας συγκροτούν πλέον ένα ολοκληρωμένο πανελλαδικό δίκτυο σύγχρονης και καινοτόμου τουριστικής κατάρτισης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Τουρισμού για την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης και την ουσιαστικότερη σύνδεσή της με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η λειτουργία των ΣΑΕΚ Τουρισμού ως Πειραματικών διευρύνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων και σύγχρονων ειδικοτήτων, ευέλικτης προσαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στις διαρκείς εξελίξεις του τουριστικού τομέα, καθώς και αξιοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και διεθνών καλών πρακτικών.

Παράλληλα, ενισχύεται η συνεργασία των Σχολών με τις τουριστικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, άμεσα αξιοποιήσιμων στην επαγγελματική σταδιοδρομία των καταρτιζομένων.

Η υφυπουργός Τουρισμού, 'Αννα Καραμανλή, δήλωσε: «Οι Σχολές του Υπουργείου Τουρισμού πρωταγωνιστούν εδώ και χρόνια στην επαγγελματική κατάρτιση και στην προετοιμασία των νέων ανθρώπων που επιλέγουν να εργαστούν στον τουρισμό, καταγράφοντας ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας που ξεπερνούν το 90%».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ