Ξυλοδαρμός στα Φάρσαλα: Ελεύθεροι οι συλληφθέντες - Αναμένεται να χειρουργηθεί ο 21χρονος

Σε χειρουργική επέμβαση αναμένεται να υποβληθεί ο 21χρονος, που ξυλοκοπήθηκε άγρια στα Φάρσαλα.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής , κοντά στην πιάτσα των ταξί στην πλατεία Δημαρχείου στα Φάρσαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, νωρίτερα το ίδιο βράδυ δύο παρέες είχαν λογομαχήσει έντονα έξω από μπαρ της περιοχής. Τότε ο 21χρονος, δέχθηκε σφοδρή επίθεση από δύο άτομα, ηλικίας 19 και 17 ετών.

Μετά τον ξυλοδαρμό του διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Φαρσάλων, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική με κατάγματα στην κάτω γνάθο και τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο εμπλεκομένων, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος τους από το ΑΤ της περιοχής.