Ξυλοδαρμός 58χρονου στον Νέο Κόσμο: Προφυλακιστέος ο 29χρονος - «Δεν σκότωσα κανέναν, εκείνος επιτέθηκε»

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, ο 29χρονος που ξυλοκόπησε 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο, με τον τελευταίο να χάνει τη ζωή του την επόμενη ημέρα.

Ο κατηγορούμενος, έπειτα από τη δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση που του ασκήθηκε, βρέθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι αιτία θανάτου του 58χρονου θύματος δεν ήταν τα χτυπήματα που δέχθηκε από τον ίδιο, αλλά η «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα», επικαλούμενος την έκθεση νεκροψίας- νεκροτομής.

«Ζητώ συγγνώμη για την όποια εμπλοκή μου στο επεισόδιο, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου», φέρεται να δήλωσε ενώπιον του δικαστικού λειτουργού.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του 58χρονου οφείλεται σε ανακοπή που υπέστη, ωστόσο η σορός του φέρει κακώσεις τόσο τον αυχένα όσο και στο πρόσωπο.

Νέος Κόσμος: Γνωστός των Αρχών ο 29χρονος

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που 29χρονος δράστης χάνει τον έλεγχο, καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί τρεις φορές για εμπλοκή του σε βίαια περιστατικά.

Συγκεκριμένα, το 2022 είχε συλληφθεί στο κέντρο της Αθήνας καθώς είχε επιτεθεί σε βάρος δύο δημοτικών υπαλλήλων τους οποίους είχε γρονθοκοπήσει, απειλώντας τους με χυδαίες εκφράσεις.

Ένα χρόνο αργότερα, δουλεύοντας για μια μεταφορική εταιρεία στην οδό Πειραιώς, είχε γρονθοκοπήσει δύο άτομα, καθώς είχαν διαφωνήσει για το αντίτιμο το οποίο έπρεπε να καταβάλουν, ενώ είχε υποστηρίξει ότι είχε δεχθεί απειλή με πιστόλι.

Τελευταία φορά που συνελήφθη ήταν ακριβώς πριν από ένα μήνα στον Νέο Κόσμο καθώς πάλι είχε εμπλακεί σε άγριο καυγά ανάμεσα σε 5 άτομα.

Νέος Κόσμος: Τι υποστήριξε στην κατάθεσή του ο 29χρονος

Ο 29χρονος ξεκίνησε να καβγαδίζει με το θύμα στην οδό Ντελακρουά, «επειδή τον έκλεισε με το αυτοκίνητό του».

Ο δράστης στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε γυμναστήριο της περιοχής, απέναντι ακριβώς από το σπίτι του, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου έγινε η δολοφονική επίθεση.

Ωστόσο, τον είχε ακολουθήσει ο 58χρονος, και όταν ανέβηκε στο μηχανάκι τον πλησίασε με το όχημά του και κάνοντας νεύμα να πλησιάσει, βγάζει το σπρέι πιπεριού και τον ψεκάζει, σύμφωνα πάντα με τον νεαρό.

Ο 29χρονος σε κατάσταση αμόκ τον καταδιώκει και καταλήγουν στο αδιέξοδο της οδού Σουλιέ, όπου ομολόγησε πως τον γρονθοκόπησε.