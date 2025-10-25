Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Ελαφρώς βελτιωμένη η κατάστασή της

Ελαφρά βελτίωση έχει παρουσιάσει η 40χρονη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύντροφό της στο σπίτι τους στο Κορωπί, η οποία όμως συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό».

Η 40χρονη, θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί, είναι λίγο καλύτερα στην υγεία της σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ωστόσο παραμένει σε σοβαρή κατάσταση.

Κορωπί: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 50χρονο

Υπενθυμίζεται πως ο 50χρονος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του. Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος. Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, χτυπήματα έφερε και ο 4χρονος γιος του ζευγαριού. Το παιδί φέρει χτυπήματα στο σωματάκι του με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μπήκε στη μέση για να προστατέψει τη μητέρα του.

Κορωπί: Το χρονικό του περιστατικού

Ως προς το χρονικό του περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί, όλα έγιναν την Πέμπτη όταν ο 50χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία λέγοντας πως βρήκε τη γυναίκα αιμόφυρτη στο σπίτι. Οι αστυνομικοί φτάνοντας στο σημείο βρήκαν τον 4χρονο στην αυλή και μέσα στο σπίτι τη μητέρα αναίσθητη σε μια λίμνη αίματος και κοντά της το 8 μηνών βρέφος της.

Νωρίτερα ο 50χρονος είχε ειδοποιήσει την ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού και φίλη της οικογένειας λέγοντάς της πως δεν μπορεί να εντοπίσει τη γυναίκα και τα παιδιά του. «Έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα από το αεροδρόμιο τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ», είπε αρχικά στους αστυνομικούς.

Ωστόσο, μετά τη μαρτυρία του 4χρονου ο 50χρονος συνελήφθη. Το παιδί τους είπε ότι ο 50χρονος χτύπησε τη μητέρα του.