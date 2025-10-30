Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Δεν θυμάμαι εάν συνέβη, έχουμε σχέση αγάπης» λέει το θύμα

«Δεν θυμάμαι καθαρά τι έγινε» δήλωσε, μεταξύ άλλων, η 40χρονη Άγκνες μέσα από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται για τα όσα συνέβησαν στο σπίτι της στο Κορωπί και τον ξυλοδαρμό της από τον σύντροφό της.

«Ακόμη δεν έχω το κινητό μου, το αυτοκίνητό μου, θυμάμαι ότι υποτίθεται πως θα πηγαίναμε να πάρουμε τον... (σύντροφό της) από το αεροδρόμιο, υποτίθεται ότι θα ερχόταν και ήταν τα γενέθλιά του. Τώρα εάν αυτό συνέβη ή όχι, δεν θυμάμαι» δήλωσε στο Mega και την εκπομπή Live News η 40χρονη που δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, χαρακτηρίζοντας «λάθος» τη σύλληψη του συντρόφου της.

Σε ερώτηση για τη σύλληψή του «επειδηή εκείνος την χτύπησε», το θύμα απάντησε: «Δεν μπορώ να το πω ακόμη. Γιατί δεν... Η μνήμη μου... Ακόμη δεν θυμάμαι τα πάντα. Μπορεί να γύρισε σπίτι και να με βρήκε. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε. Δεν το πιστεύω. Γιατί ο πατέρας των παιδιών μου, που μένει στο εξωτερικό να επιστρέψει και να μου επιτεθεί; Αυτό είναι πολύ τρελό. Στην πραγματικότητα είμαστε μια κανονική οικογένεια. Έχουμε τα θέματά μας, όλοι έχουμε θέματα».

Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Μπορεί να ήταν οι γείτονες»

Ο σύντροφος της υποστήριξε ότι η γυναίκα έπεσε θύμα ληστών που μπήκαν στο σπίτι τους, εκείνη όμως παρουσιάζει ένα άλλο σενάριο. «Μπορεί να ήταν οι γείτονες. Καπνίζω. Βγαίνω έξω όταν βάζω τα παιδιά μου για ύπνο το βράδυ και τους έχω ακούσει να το σχολιάζουν. Ότι ''δεν καπνίζει μέσα αλλά καπνίζει έξω''. Έχω δύο μικρά παιδιά, γιατί να καπνίζω μέσα; Ίσως μυρίζουν τα σπίτια τους ή κάτι».

Και συνέχισε: «Ανησυχώ για τα παιδιά μου. Δεν έχω υπάρξει ποτέ, ποτέ χώρια τους απ’ όταν γεννήθηκαν. Με κανένα από τα δύο. Και το μωρό μου. Το θηλάζω το μωρό μου. Και θέλω να τα αγκαλιάσω. Το μόνο που χρειάζομαι είναι να είμαστε μαζί, ξανά μαζί η οικογένειά μας, τα παιδιά μας κι εγώ. Και με τον… θα βρούμε λύση στην πορεία, όταν επανέλθει η μνήμη μου. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζομαι τα παιδιά μου κι αυτά εμένα».

«Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε παιδιά μαζί, δεν έχουμε μια υπέροχη σχέση αλλά έχουμε μια σχέση αγάπης όταν είμαστε μαζί. Και μιλάμε κάθε βράδυ, μιλά με τα παιδιά μου στο τηλέφωνο, η ώρα του δείπνου είναι πολύ χαρούμενη στιγμή, κάθε βράδυ, ακόμη κι όταν είναι μακριά και ανυπομονούμε για την επιστροφή του» πρόσθεσε.

«Τα τελευταία χρόνια, επειδή έφυγε για να δουλέψει στο εξωτερικό και με άφησε με ένα μωρό που ήταν 4 μηνών κι ήμουν μόνη μου με τα αγόρι και το μωρό και ήμουν στενοχωρημένη. Ήθελα η οικογένειά μας να είναι μαζί αλλά μετά δεν ήμουν βέβαιη και δεν ήθελα να μετακομίσουμε στην Εσθονία. Κι έτσι περίμενε. Ήμουν υπομονετική. Μήνα τον μήνα, βράδυ το βράδυ και η ζωή προχωρούσε» συνέχισε και εξήγησε πως το 2023 «είχαμε έναν τσακωμό. Ήταν ένας ενδοοικογενειακός καβγάς. Τίποτα το ιδιαίτερο».

Στην ερώτηση αν προσπαθεί να προστατεύσει τον σύντροφό της, απάντησε: «Τον αγαπώ σαν σύντροφο. Είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αλλά έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα, έχουμε διαφωνίες και τέτοια πράγματα αλλά είμαστε μια κανονική οικογένεια. Οι ξυλοδαρμοί όμως, δεν είναι μια συνήθης κατάσταση. Σίγουρα όχι. Δεν συμβαίνει συχνά αλλά συνήθως, όταν τσακωνόμαστε κλείνουμε τις πόρτες και δεν μιλάμε μεταξύ μας κι αυτό είναι όλο. Είχα πολλές κακές σχέσεις και καλές στο παρελθόν. Δυστυχώς ο... (σύντροφός της) δεν είναι ο πρώτος άνδρας στη ζωή μου.

Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Δεν την χτύπησα εγώ»

Ο 50χρονος σύντροφος της 40χρονης, ο οποίος προφυλακίστηκε, υποστηρίζει πως δεν την χτύπησε εκείνος αλλά την είδε στο πάτωμα και κάλεσε την Αστυνομία»

«Γύριζα από το αεροδρόμιο εκείνη την ημέρα. Έχω και το αποδεικτικό εισιτήριο της πτήσης μου. Μπήκα στο σπίτι. Δεν παρατήρησα να υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Είδα την σύντροφό μου χτυπημένη και αμέσως κάλεσα την αστυνομία για βοήθεια. Την τράβηξα και φωτογραφία την οποία έχω στο κινητό μου και φαίνονται τα σημάδια κακοποίησης. Παρατήρησα ότι στον χώρο υπήρχαν λεκέδες αίματος που ήταν ξεραμένοι και θεωρώ ότι ίσως την ίδια μέρα αλλά πολύ νωρίτερα χτυπήθηκε. Δεν το έχω κάνει εγώ. Δεν θα πείραζα ούτε την ίδια ούτε το παιδί. Θέλω να γίνει καλά και περιμένω και την ίδια να καταθέσει όσα ξέρει» δήλωσε ο 50χρονος, σύμφωνα με το Live News.