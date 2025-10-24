Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Αντί να τη βοηθήσει, έστηνε το άλλοθί του» - Επιμένει ότι τη χτύπησαν «οι ληστές»

Τα νέα στοιχεία γύρω από την υπόθεση του ξυλοδαρμού γυναίκας από τον σύζυγό της στο Κορωπί φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι η 40χρονη μητέρα δύο παιδιών, βίωνε συχνά την κακοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει το Mega, ο δράστης είχε συλληφθεί πριν από περίπου δύο χρόνια για τον ίδιο λόγο, καθώς είχε ξυλοκοπήσει ξανά τη σύζυγό του. Ωστόσο, εκείνη φέρεται να μην επέμεινε τότε στις καταγγελίες της.

Στο πρόσφατο συμβάν, ο δράστης αντί να τη βοηθήσει, ο άνδρας φέρεται να ετοίμαζε άλλοθι. Παρουσίασε το περιστατικό ως ληστεία, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε τραυματισμένη στο πάτωμα και τη μετέφερε στον καναπέ. Δεν κάλεσε, ωστόσο, για βοήθεια παρά το γεγονός, ότι η 40χρονη ήταν πολύ βαριά τραυματισμένη με αποτέλεσμα τώρα να δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η εικόνα που περιέγραψε το τετράχρονο παιδί τους, ωστόσο, είναι αποκαλυπτική. Το παιδί είπε στην αστυνομία: «Ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά».

Κάτοικοι της γειτονιάς περιέγραψαν τον δράστη ως απόμακρο και ψυχρό άνθρωπο. «Αν τον έβλεπα τώρα, δεν θα αναγνώριζα το πρόσωπό του», δήλωσε γειτόνισσα στο Mega. Ο 50χρονος φέρεται να εργαζόταν στο εξωτερικό και να έλειπε συχνά από το σπίτι, λόγω επαγγελματικών ταξιδιών. Όπως φαίνεται, κάθε φορά που επέστρεφε, κακοποιούσε τη σύζυγό του.

Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Η περιγραφή της διευθύντριας του παιδικού σταθμού

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η 40χρονη ίσως να είχε προσπαθήσει να ξαναχτίσει κοινωνικές σχέσεις. Με ένα κουτί γλυκά, επισκέφθηκε μια γειτόνισσα για να γνωριστούν. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να επρόκειτο για έμμεση προσπάθεια να ζητήσει βοήθεια ή να δημιουργήσει έναν δίαυλο επικοινωνίας, σε περίπτωση που χρειαζόταν ξανά βοήθεια. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η περιγραφή της διευθύντριας του παιδικού σταθμού όπου πήγαιναν τα παιδιά του ζευγαριού, η οποία φέρεται να ήταν η πρώτη που κατάλαβε ότι ο 50χρονος «έπαιζε θέατρο» μετά το περιστατικό.

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται, ότι η διευθύντρια αναφέρει, πως «η 40χρονη μητέρα της είχε πει ότι ο σύντροφος της θα ερχόταν από το εξωτερικό στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του και η γυναίκα σκόπευε να πάει στο αεροδρόμιο μαζί με τα παιδιά τους και να τον υποδεχθούν με μπαλόνια». Αυτό δε συνέβη. Στις 16:20 ο δράστης κάλεσε την διευθύντρια να τη ρωτήσει αν το παιδί του έχει πάει στον παιδικό σταθμό. Κάτι που την έκανε να αναρωτηθεί, γιατί δεν ρώτησε τη σύζυγό του για αυτό. Δέκα λεπτά αργότερα την κάλεσε ξανά και της ζήτησε να πάει στο σπίτι. Εκείνη μπήκε στο σπίτι και είδε μια λίμνη αίματος και το παιδί τρομοκρατημένο και σοκαρισμένο».

Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Βασικός μάρτυρας ο τετράχρονος γιος τους

Ο δράστης επιμένει μέχρι και τώρα, ότι η 40χρονη ξυλοκοπήθηκε από τους ληστές, παρόλο που κατηγορείται για κακούργημα και συγκεκριμένα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του και μητέρας των παιδιών του. Την ίδια ώρα, η αστυνομία θα χρειαστεί τη συμβολή του βασικού μάρτυρα, που δεν είναι άλλος από τον τετράχρονο γιο του ζευγαριού.

Το παιδί τους, είναι βασικός μάρτυρας και θα εξετασθεί, είτε στο ειδικό δωμάτιο για ανήλικους στη ΓΑΔΑ, παρουσία ειδικής ψυχολόγου είτε στο σπίτι της οικογένειας, ώστε η κατάθεση και η περιγραφή που θα δώσει να χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο και να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς συνέβη στο σπίτι, το μεσημέρι που η μητέρα του κατέληξε αιμόφυρτη στο πάτωμα.