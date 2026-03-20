Ξυλοδαρμός 24χρονης στη Βέροια: Ο 20χρονος συλληφθείς διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Η 24χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στη Βέροια παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Για την υπόθεση συνελήφθη 20χρονος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς εκδόθηκε σχετικό ένταλμα από την ανακρίτρια Βέροιας. Σύμφωνα με το Mega, κατέθεσε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας και ομολόγησε την εμπλοκή του.

Τραυματισμός 24χρονης στη Βέροια: Τι οδήγησε στη σύλληψη του 20χρονου

Το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης ήταν αυτό που οδήγησε την αστυνομία στα ίχνη του 20χρονου, ο οποίος προσήχθη αρχικά ως ύποπτος. Ενώπιον στελεχών της Ασφάλειας Βέροιας φέρεται να ομολόγησε ότι χτύπησε την 24χρονη κατά τη διάρκεια καβγά. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ανταπέδωσε χτυπήματα που δέχθηκε από την 24χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο είχαν φιλική σχέση και είχαν συναντηθεί πριν ξεσπάσει ο φερόμενος καβγάς.

Η νεαρή εντοπίστηκε από περίοικους σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας της είναι πολύ κρίσιμη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ