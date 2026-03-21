Ξυλοδαρμός 24χρονης στη Βέροια: «Δεν είχε καμία γνωριμία μαζί του»

Στο MEGA μίλησε ο πατέρας της 24χρονης που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στη Βέροια, από 20χρονο, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε την πράξη του.

Η κοπέλα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τον πατέρα της να περιγράφει όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα.

Τι ανέφερε ο πατέρας της 24χρονης στη Βέροια

Συγκεκριμένα, για τον 20χρονο δράστη του ξυλοδαρμού ο πατέρας είπε: «Η κόρη μου δεν είχε καμία γνωριμία μαζί του. Αν ποτέ γίνει καλά και ξυπνήσει και ζήσει, τότε θα μάθουμε πραγματικά τι συνέβη».

Ο πατέρας στη συνέχεια μίλησε για εκείνο το μοιραίο βράδυ: «Εκείνο το βράδυ μιλήσαμε με την κόρη μου και μου είπε ότι ήταν με παρέα. Μου είπε 'πρώτη φορά βγαίνω με μια παρέα και δεν μπορώ να μιλήσω τώρα'. Της είπα ότι την ήθελα για να κανονίσουμε για τις 25 Μαρτίου γιατί μιλάμε τακτικά, κάθε μέρα, και μου είπε 'Ναι μπαμπά μου, να μιλήσουμε, να κανονίσουμε'. Και μετά, με πήρανε τηλέφωνο τα μεσάνυχτα και έγιναν αυτά που γνωρίζετε».

Ο πατέρας της 24χρονης θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν στο να βρεθεί αλλά και αυτούς που φροντίζουν για την υγεία της.

«Ευχαριστώ τους δυο ανθρώπους που τηλεφωνήσανε άμεσα μόλις είδανε το κορίτσι μου στην πιλοτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους αστυνομικούς, την Ασφάλεια Βέροιας, οι οποίοι τρεις μέρες, μέρα-νύχτα, "χτενίσανε" την περιοχή, βρήκαν τα στοιχεία και δέσανε την υπόθεση. Ευχαριστώ και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου γιατί είναι νυχθημερόν πάνω από το κορίτσι μου».

Τι οδήγησε στη σύλληψη του 20χρονου

Το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης ήταν αυτό που οδήγησε την αστυνομία στα ίχνη του 20χρονου, ο οποίος προσήχθη αρχικά ως ύποπτος. Ενώπιον στελεχών της Ασφάλειας Βέροιας φέρεται να ομολόγησε ότι χτύπησε την 24χρονη κατά τη διάρκεια καβγά. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ανταπέδωσε χτυπήματα που δέχθηκε από εκείνη.

Η νεαρή εντοπίστηκε από περίοικους σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας της είναι πολύ κρίσιμη.