Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός: Για πρώτη φορά διαθέσιμο το ρινικό εμβόλιο για παιδιά

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός ξεκίνησε και για πρώτη φορά γίνεται διαθέσιμο για παιδιά, το ρινικό εμβόλιο.

Η χορήγηση των εμβολίων γίνεται ήδη στα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και για πρώτη φορά φέτος, διατίθεται στην Ελλάδα το ρινικό εμβόλιο κατά της γρίπης, ειδικά δομημένο για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών.

Εντούτοις, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω των αντενδείξεων για τη χορήγησή του. Το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται σε εγκύους, σε παιδιά με ιστορικό βρογχικού άσθματος, σε ανοσοκατασταλμένα άτομα ή σε όσους έχουν παρουσιάσει αλλεργικές αντιδράσεις (αναφυλαξία).

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα έξι διαφορετικά αντιγριπικά εμβόλια στη χώρα, τα δύο εκ των οποίων ενισχυμένα που απευθύνονται σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Ο εμβολιασμός συστήνεται και δεν είναι υποχρεωτικός.

Η η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών) Ματίνα Παγώνη, μίλησε στο ΕΡΤnews, τονίζοντας την ανάγκη του αντιγριπικού εμβολιασμού, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες.

Οι ομάδες για τις οποίες ο εμβολιασμός κρίνεται απαραίτητος περιλαμβάνουν:

Άτομα άνω των 60 ετών

Βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών

Ασθενείς με χρόνια νοσήματα

Έγκυες γυναίκες

Άτομα με παχυσαρκία

Επαγγελματίες υγείας

Φιλοξενούμενους και εργαζομένους σε δομές μεταναστών και προσφύγων

Άστεγους

Όσους έρχονται σε τακτική επαφή με ζώα υψηλού κινδύνου

Εμβολιασμός ταυτόχρονα με το εμβόλιο COVID-19

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας, το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί την ίδια ημέρα με το εμβόλιο κατά της COVID-19, αλλά σε διαφορετικό σημείο του σώματος, ώστε να περιοριστούν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.