Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές - Άμεσες οι αποζημιώσεις σε πληγέντες

Ξεκίνησαν ήδη οι αυτοψίες των κλιμακίων της ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδας στις περιοχές του δήμου Δωρίδος που επλήγησαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 στο Σκάλωμα Φωκίδας.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, πραγματοποίησε σήμερα σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας και όπως δήλωσε, τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους και την έρευνά τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο δήμος έχει καταθέσει αίτημα ώστε να κηρυχθούν οι περιοχές που επλήγησαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία, τα πληγέντα κτίρια από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σκάλωμα Φωκίδας είναι οκτώ.

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, σήμερα το απόγευμα στις 17.00 ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στο Πόρτο Γερμενό προκειμένου να πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και στη συνέχεια αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

«Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε και να αποκαταστήσουμε τις υποδομές οι οποίες υπέστησαν διάφορες φθορές», επισήμανε ο κ. Κατσαφάδος ενώ πρόσθεσε ότι ο δήμος έχει καταθέσει αίτημα για να κηρυχθεί η πληγείσα περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Περιμένουμε τα αιτήματα τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας ούτως ώστε μέσα από τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αγωγής να εκτιμηθεί το ποσό για τα έργα τα οποία θα ζητήσουν, για να προχωρήσουμε και στην περαιτέρω και καλύτερη θωράκιση της περιοχής, αλλά και στην επισκευή όλων των έργων τα οποία επλήγησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, οι πολίτες θα μπορούν άμεσα με το φύλλο αυτοψίας - για το οποίο θα βγάλει ανακοίνωση ο Δήμος - «να έρθουν και έχοντας το Ε1, Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να καταθέσουν την αίτησή τους για να πάρουν το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιοτικών αναγκών και φυσικά, το επίδομα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή τους». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει τη δυνατότητα κάθε πολίτης, του οποίου κάποιο κτίρο έχει πληγεί να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τη φορά, αίτηση ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100% με βάση την εκτιμηθείσα ζημιά.

«Ο Δήμος Δωρίδος πέρασε δύσκολες στιγμές μέσα από μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά, την οποία καταφέραμε μέσα από την στενή συνεργασία την οποία είχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τον α' και β' βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τους εθελοντές μας, να την περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να λειτουργήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα κάτω από ακραίες και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Σήμερα, μιλάμε για την επόμενη μέρα. Και στην επόμενη μέρα η παρουσία μας εδώ και η σύσκεψη την οποία κάναμε τόσο με τον δήμαρχο όσο και με την αντιπεριφερειάρχη, ήταν για να καθορίσουμε τα βήματα ούτως ώστε κανένας πολίτης να μην αισθανθεί μόνος μετά από αυτή την περιπέτεια την οποία πέρασε. Είμαστε εδώ, για να προσπαθήσουμε και να δημιουργήσουμε τους όρους και τις συνθήκες αυτές ούτως ώστε η περιοχή θα επιστρέψει στην κανονικότητα, την οποία είχε από πριν σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος.

Στο 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος σήμερα το πρωί στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης στήριξης των πολιτών.

Όπως τόνισε, στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα, ενώ παράλληλα έκανε ειδική αναφορά στις δύσκολες συνθήκες, κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των δύο πιλότων των ελικοπτέρων BELL στην Ψάθα, καθώς και των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

«Τιμούμε αυτούς τους πέντε ήρωες που έπεσαν στη μάχη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα», είπε, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους πολίτες που μέσα σε λίγες ώρες είδαν τη ζωή τους να αλλάζει.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο υφυπουργός χαρακτήρισε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ως μια «άνιση μάχη» απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Ειδικότερα, όπως εξήγησε, οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι των προηγούμενων ημερών σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Βοιωτία και η Δυτική Αττική δεν επέτρεψαν την έγκαιρη και συνεχή επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους πυρόσβεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τόνισε ότι η χώρα έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, με έμφαση στην πρόληψη, την επιχειρησιακή διαχείριση και την αποκατάσταση.

Όσον αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές, ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές και αναφέρθηκε στον τρόπο ενίσχυσης των πολιτών και στις γρήγορες διαδικασίες για την επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα.

Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνισε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες.

Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιοτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.

Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνοντας ότι με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να παρακολουθούν την πορεία των διαδικασιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Στήριξη στις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, ανέφερε ότι θα υπάρξει αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης. Οι ζημιές στις κτιριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και στις κατοικίες, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα προβλέπεται επιδότηση στο 70% της ζημιάς.

Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση επιπλέον μέτρων μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, το απόγευμα.

Αποζημιώσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον αγροτικό κόσμο, καθώς πολλές πληγείσες περιοχές είναι αγροτοδασικές. Ο υφυπουργός σημείωσε ότι ο ΕΛΓΑ θα αναλάβει την καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο, ενώ θα εξεταστούν και οι αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα και περιουσιακά στοιχεία.

Οι τελικές αποφάσεις για αγρότες και επιχειρήσεις αναμένονται μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

«Στόχος μας είναι η άμεση αποζημίωση των πληγέντων και η όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή των περιοχών στην κανονικότητα», υπογράμμισε ο κ. Κατσαφάδος.

Τι προβλέπεται για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων από φυσική καταστροφή

Επιδότηση για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων από φυσική καταστροφή προβλέπεται με σκοπό την κάλυψη των άμεσων στεγαστικών τους αναγκών.

Ειδικότερα, για την προσωρινή στέγαση πληγέντων από φυσική καταστροφή:

- Χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης στους χρήστες κύριων κατοικιών, οι οποίες έχουν υποστεί βλάβες από τη φυσική καταστροφή, για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών αναγκών τους. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης καθορίζονται στη με αρ. πρωτ. 67959/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/30.10.2025 (Β΄5926) κοινή υπουργική απόφαση.

Η επιδότηση προσωρινής στέγασης χορηγείται με τη μορφή: «επιδότησης ενοικίου» στην περίπτωση ενοικίασης άλλης κατοικίας στην ίδια ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα με την πληγείσα κατοικία ή «επιδότησης συγκατοίκησης» στην περίπτωση φιλοξενίας στην κύρια κατοικία άλλου προσώπου, στην ίδια ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα με την πληγείσα κατοικία και ανέρχεται στο 50% της επιδότησης ενοικίου.

- Δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης είναι: Οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες δωρεάν παραχωρημένων κατοικιών, με κύρια χρήση, οι οποίες λόγω των βλαβών που υπέστησαν από την φυσική καταστροφή, χαρακτηρίστηκαν από κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ προσωρινά ακατάλληλες για χρήση «ΚΙΤΡΙΝΕΣ» ή επικίνδυνες για χρήση «ΚΟΚΚΙΝΕΣ», οι οποίοι δεν διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 25 χλμ. από την πληγείσα κατοικία.

Προϋπόθεση είναι ότι, η πληγείσα κατοικία αποδεδειγμένα κατοικούνταν πριν την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής και αποδεδειγμένα δεν κατοικείται μετά την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

Ημερομηνία έναρξης της επιδότησης

Οι πολίτες των οποίων οι κύριες κατοικίες θα κριθούν ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΕΣ») ή επικίνδυνες για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΕΣ») δύνανται να μισθώσουν κατοικία για τη διαμονή τους ή να φιλοξενηθούν, με ημερομηνία έναρξης της επιδότησης, την ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας ή μίσθωσης, η οποία δύναται να είναι η επόμενη ημέρα της φυσικής καταστροφής.

Το ύψος της επιδότησης ενοικίου καθορίζεται βάσει του αριθμού των ατόμων που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία, χορηγείται σε τρίμηνα και καθορίζεται σε 300E uro/μήνα για ένα (1) άτομο, και προσαυξάνεται κατά 50 Euro/μήνα για κάθε επιπλέον συνοικούντα, έως το ποσό των 500 Euro/μήνα (το αντίστοιχο ύψος της επιδότησης συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% της επιδότησης ενοικίου).

Προσαυξάνεται κατά ένα ο αριθμός των συνοικούντων ατόμων για κάθε χρήστη της πληγείσας κατοικίας που είναι άτομο με αναπηρία, με ανώτερο όριο το ποσό των 500 Euro/μήνα.

Η επιδότηση χορηγείται για ανώτατο χρονικό διάστημα τα δύο έτη για τους ιδιοκτήτες ή για χρήστες δωρεάν παραχωρημένων κατοικιών, για δε τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες έως έξι μήνες και μόνο υπό τη μορφή επιδότησης συγκατοίκησης.

Μετά την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) οι πληγέντες πολίτες απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΑΕΦΚ εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα καθορίζεται στην εν λόγω ΚΥΑ υποβάλλοντας συνημμένα :

* αντίγραφο του Δελτίου Αυτοψίας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., που εκδόθηκε για την πληγείσα κύρια κατοικία τους,

* φορολογικά έντυπα Ε1, Ε2, Ε9 και ΕΝΦΙΑ τελευταίου φορολογικού έτους των αιτούντων και των συνοικούντων,

* απόδειξη εμπρόθεσμης Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που αφορά στην ενοικιαζόμενη κατοικία, μετά την πυρκαγιά (σε περίπτωση επιδότησης ενοικίου),

* σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις (έντυπα επισυνάπτονται στο ΦΕΚ 5926/Β/5.11.2025)

* σε περίπτωση ατόμων με αναπηρίες, βεβαίωση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ ΜΠΕ