Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας

Άνοιξε από σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, η διαδικασία αιτήσεων για την έκδοση της νέας πλαστικής Κάρτας Αναπηρίας, η οποία έρχεται να συμπληρώσει την εκτυπώσιμη και την ψηφιακή έκδοσή της μέσω του Gov.gr Wallet. Η κάρτα θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στους δικαιούχους μέσα σε δύο εβδομάδες και θα ενεργοποιείται από τον κάτοχο με κωδικό που θα λαμβάνει στο κινητό του.

Με την Κάρτα Αναπηρίας οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε δημόσιες υπηρεσίες, να αποφεύγουν την προσκόμιση πολλαπλών εγγράφων και να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους σε μετακινήσεις και πολιτιστικούς χώρους.

Η κάρτα εξασφαλίζει δωρεάν είσοδο σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή ένδειξη «Σ» (χρήζει συνοδού), μπορούν να συνοδεύονται από ένα άτομο, το οποίο επίσης δεν πληρώνει εισιτήριο. Όπου υπάρχει μηχάνημα επικύρωσης, επικυρώνεται απευθείας η κάρτα.

Δωρεάν και μειωμένες μετακινήσεις

Η πλαστική κάρτα μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται απευθείας στα μέσα μεταφοράς, χωρίς γνωματεύσεις ΚΕΠΑ. Για άτομα με αναπηρία 67% και άνω, οι μετακινήσεις στον στόλο του ΟΑΣΑ και στα λεωφορεία του ΟΣΕΘ είναι δωρεάν. Για μετρό Θεσσαλονίκης και αστικά ΚΤΕΛ εκδίδεται μηδενικό εισιτήριο, ενώ στα υπεραστικά ΚΤΕΛ παρέχεται έκπτωση 50%. Όσοι φέρουν σήμανση «Σ» μπορούν να συνοδεύονται από ένα άτομο, με τα ίδια προνόμια.

Το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης συνεχίζει να ισχύει για όλους όσοι δεν έχουν εκδώσει ακόμη την πλαστική κάρτα, με τα υπάρχοντα δελτία και κάρτες. Παράλληλα καταργείται το κριτήριο εντοπιότητας, δίνοντας ίσες δυνατότητες μετακίνησης ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας.

Οι αρμόδιοι υπουργοί υπογράμμισαν ότι η κάρτα αποτελεί «εργαλείο ελευθερίας», που απλοποιεί διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία και ενισχύει την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία σε μετακινήσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η έκδοση της κάρτας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας (epan.gov.gr) με κωδικούς Taxisnet. Οι κάτοχοι πιστοποίησης ΚΕΠΑ καταχωρούνται αυτόματα, ενώ όσοι διαθέτουν πιστοποιήσεις ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ και ΑΑΥΕ πρέπει να αιτηθούν ψηφιοποίηση της γνωμάτευσης.

Για υποστήριξη λειτουργεί helpdesk στο 210 3007606 (Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00–17:00) και στο helpdesk@epan.gov.gr

Με τη νέα πλαστική κάρτα, το κράτος κάνει ακόμη ένα βήμα προς μια πιο προσβάσιμη και συμπεριληπτική καθημερινότητα για τα άτομα με αναπηρία.