Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο στην Αθήνα: Οι ημερομηνίες έως την Πρωτοχρονιά

Από σήμερα 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στην Αθήνα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) δημοσίευσε το προτεινόμενο ωράριο, από σήμερα μέχρι και την Πρωτοχρονιά. Τονίζεται ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό, δίνοντας σε κάθε επιχείρηση τη δυνατότητα προσαρμογής βάσει νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τον νόμο, το πλαίσιο λειτουργίας προβλέπει: Δευτέρα – Σάββατο: 06:00–21:00 και Κυριακές: 11:00–20:00. Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, τα καταστήματα επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.

Αναλυτικά το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο