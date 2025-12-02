Ξεκινά το νέο κύμα κακοκαιρίας: Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης θα «σαρώσει» τη χώρα

Με αφετηρία τη Θεσπρωτία και την Κέρκυρα, το νέο κύμα κακοκαιρίας ξεκινά από απόψε το βράδυ και αναμένεται να φέρει ένα δύσκολο 48ωρο έντονων φαινομένων.

Στην πρόγνωσή του το απόγευμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε: «Ήδη έχουν ξεκινήσει οι καταιγίδες στη Θεσπρωτία και την Κέρκυρα».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται απόψε να απασχολήσουν τη Δυτική Ελλάδα, ενώ αύριο θα επεκταθούν ανατολικότερα. Ο ίδιος προειδοποιεί για το βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και «θα σαρώσει κυριολεκτικά τη χώρα».

Η πρώτη δύσκολη ημέρα θα είναι η Πέμπτη. Από το πρωί προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα — με εξαίρεση την Ήπειρο. Επηρεάζονται κυρίως το Ιόνιο, η δυτική και νότια Πελοπόννησος, η Αττική, η Βοιωτία, η Θεσσαλία, τα Δωδεκάνησα και περιοχές της νότιας Κρήτης.

Η δεύτερη δύσκολη ημέρα θα είναι η Παρασκευή. «Τα φαινόμενα θα είναι πολύ έντονα, με ραγδαιότητες, και ενδεχομένως να σημειωθούν χαλαζοπτώσεις – ακόμη και στην Αττική, κυρίως το απόγευμα». Ιδιαίτερα θα επηρεαστούν η βόρεια Πελοπόννησος (κυρίως η Κορινθία), περιοχές της Θεσσαλίας, της Πιερίας, του Ανατολικού Αιγαίου, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Οι επικρατέστεροι άνεμοι του τετραημέρου θα είναι νότιοι, επομένως η θερμοκρασία δεν θα πέσει ιδιαίτερα και τα χιόνια θα περιοριστούν στα πιο ορεινά. Ωστόσο, αναμένονται 48 ώρες με πολύ ισχυρές καταιγίδες και συνεχείς βροχοπτώσεις.

Η εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά

Σε δική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Θοδωρής Κολυδάς παρέθεσε διαγράμματα μοντέλων με την εξέλιξη των φαινομένων και έγραψε:

«Η εικόνα που διαμορφώνεται στα διεθνή προγνωστικά μοντέλα βροχόπτωσης δείχνει ότι η χώρα οδεύει προς μια περίοδο αυξημένου υετού μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο. Συγκεκριμένα, τόσο το ICON όσο και το ECMWF συγκλίνουν σταθερά ως προς τις περιοχές που θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το προσεχές διάστημα. Αντίθετα, το GFS εμφανίζεται πιο “συγκρατημένο”, δίνοντας μεν βροχές αλλά με σαφώς περιορισμένη έκταση και ένταση σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα. Η διαφορά αυτή δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς το GFS τείνει συχνά να υποεκτιμά τα τοπικά μέγιστα στην περιοχή της Μεσογείου, ιδίως όταν πρόκειται για υφεσιακές διαταραχές που ενισχύονται από τη θαλάσσια αστάθεια.

Συγκρίνοντας τα δεδομένα, το ICON και το ECMWF δείχνουν ξεκάθαρη ενίσχυση τoυ υετού σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, ανατολικά προσήνεμα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα Κεντρική Μακεδονία , Θεσσαλία – Στερεά, Νότιο Αιγαίο, Κάρπαθο, Ρόδο και Κυκλάδες και δευτερευόντως Κρήτη, με αξιόλογες ποσότητες κυρίως στα δυτικά. Το ECMWF μάλιστα διατηρεί αυτή την τάση για αρκετά διαδοχικά τρεξίματα, κάτι που αυξάνει την αξιοπιστία του σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».