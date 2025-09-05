Ξάνθη: Πώς σώθηκε η 79χρονη που ήταν κλειδωμένη στο σπίτι 30χρονου για 40 ημέρες - «Έχω κακοποιηθεί»

«Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα» λέει η 79χρονη από τη Σουηδία, την οποία κρατούσε κλειδωμένη στο σπίτι του στην Ξάνθη για 40 ημέρες ένας 30χρονος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 30χρονος κάτοικος της περιοχής γνώρισε την 79χρονη στο Facebook. Έπειτα δήλωνε πως είναι ερωτευμένος μαζί της και στη συνέχεια την κράτησε κλειδωμένη στο σπίτι του στην Ξάνθη για πάνω από ένα μήνα.

Ξάνθη: «Μου πετούσε νερά, έχω κακοποιηθεί»

Η υπόθεση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από σήμα της Ιντερπόλ. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές, εντόπισαν την 79χρονη έπειτα από έρευνες στο σπίτι του. Η γυναίκα βρέθηκε κλειδωμένη, σε κακή κατάσταση, ενώ ο ιατροδικαστής που την εξέτασε, διαπίστωσε μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές στο σώμα της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος όσο την κρατούσε κλειδωμένη, την κακομεταχειριζόταν συστηματικά. Μάλιστα, όταν η 79χρονη βρήκε ευκαιρία, προσπάθησε να καλέσει το 112, ωστόσο ο δράστης την αντιλήφθηκε και έσπασε το τηλέφωνο.

«Δεν άντεχα. Δεν μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δεν με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112» δήλωσε η 79χρονη στο Live News.

Σε άλλο σημείο ανέφερε τον λόγο για τον οποίο συνέβησαν όλα: «Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε δηλαδή που δεν είχα χρήματα όταν ήρθα. Και τότε με χτύπησε. Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, δηλαδή, έχω κακοποιηθεί. Τον γνώριζα σχεδόν 4 χρόνια».

Ξάνθη: Τι υποστηρίζει ο πατέρας του 30χρονου

Ο πατέρας του 30χρονου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε: «Δεν έχουμε επαφές κανά χρόνο και. Ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά. Κατά διαστήματα δούλευε. Ήταν εξωτερικό. Στη Σουηδία. Κανά χρόνο. Άλλαζε δουλειές συχνά. Πριν δύο χρόνια ήταν στη Σουηδία και ένα χρόνο είναι που γύρισε στην Ελλάδα. Αλητοπαρέες είχε. Δεν την έφερε μαζί του, αυτή ήρθε μόνη της. Την ήξερε».

Και σε ερώτηση αν την είχε δει η μητέρα του 30χρονου, ο πατέρας του απάντησε: «Μάλλον την είδε».

Η 79χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ξάνθης και αναμένεται να επιστρέψει στη Σουηδία, ενώ ο 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.